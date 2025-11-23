Estados Unidos.- AV. Florentino Pérez: "El Real Madrid simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal"

MADRID, 23 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dejado claro este domingo que "no es verdad" que su club esté "contra todo" sino que "simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal" y ha asegurado que LaLiga promovía en Miami (Estados Unidos) un partido que "adultera" el campeonato y que es insólito que el FC Barcelona pagase a José María Enríquez Negreira "cualquiera sea el motivo".

"Últimamente he escuchado a alguien decir que el Real Madrid está contra todo y, obviamente, no es verdad. Simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal ni ético. Y, por supuesto, a todo lo que no es legal. Y son tantas las cosas que hoy no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría", ha señalado Pérez durante su discurso inicial en la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes.

El máximo mandatario madridista se ha referido al caso de la Superliga, advirtiendo que "no es normal que los ejecutivos de la UEFA, ajenos a los clubes, pretendan dirigir el destino" de estos, pero ha centrado sus ataques más duros a LaLiga y al colectivo arbitral.

"No es normal que, por la integridad de la competición, promuevan un partido que adultera la Liga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival, es que esto no le parece normal ni a su propio capitán, Frenkie de Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso por un partido en Miami a ingresos adicionales de la competición liguera", ha subrayado.

Del mismo modo, ha recalcado que "no es normal tampoco el nivel de arbitraje español". "Y no es sólo mi opinión, porque es una vergüenza para el fútbol español que de los 35 árbitros de campo elegidos para el reciente Mundial de Clubes, FIFA no seleccionara a ni uno solo español", ha criticado.

"Y, por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Todo el mundo sabe que tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, entre otras cosas era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada, un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país", ha sentenciado.

Igualmente, considera que "también se adultera la competición en el plano económico". "Porque aquí no sabemos nada, ni cuánto dinero se generaba, ni cuáles eran los gastos originados a la Liga, ni cómo se distribuía ese dinero. Y todavía tenemos que escuchar al señor Tebas, comparando este despropósito con el espectáculo mundial organizado por la NFL en el Bernabéu, y de nuevo fabricando un relato con el único objetivo de atacar al Real Madrid", ha aseverado.