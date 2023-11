PUERTO PRÍNCIPE, Trinidad y Tobago (AP) — Sergiño Dest obligó a Estados Unidos a jugar con un hombre menos tras recibir un par de amarillas por discutir con el árbitro y los estadounidenses clasificaron a la Copa América del próximo año a pesar de la derrota 2-1 el lunes en el duelo de vuelta ante Trinidad y Tobago en Puerto Príncipe y un marcador global de 4-2.

Tras la victoria la semana pasada 3-0 en Austin, Texas, Antonee Robinson anotó a los 25 minutos tras un pase de Dest y con lo que Estados Unidos se colocó con cuatro goles de ventaja en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones CONCACAF.

El árbitro guatemalteco Walter López le enseñó las tarjetas a Dest en un lapso de 30 segundos tras perder la compostura a los 39 minutos.

“No hay excusa”, reconoció el seleccionador Gregg Berhalter. “Realmente no hay”.

Con un hombre menos, Reon Moore empató a los 43 y Alvin Jones le dio ventaja a los Soca Warriors a los 57 minutos con un tiro libre. El balón rozó las manos del portero Matt Turner, quien no pudo evitar el gol.

Estados Unidos controló el encuentro hasta que Dest, molestó con la decisión de un árbitro asistente, lanzó el balón hacia el otro lado y que llevó a la primera tarjeta. El defensa de 23 años comenzó a señalar a la portería de Trinidad, molestó que no marcaron una falta poco antes.

Dest siguió discutiendo y Gio Reyna y Tim Ream lo intentaron alejar del árbitro y le taparon la boca. López levantó dos dedos y mostró la segunda amarilla y la roja. Ream y Turner le gritaron a Dest mientras abandonaba el campo.

“Es preocupante debido a que no es lo que representamos, no es lo que somos como grupo”, advirtió Berhalter. “Nos enorgullecemos de ser mentalmente disciplinados, peleamos en todas las condiciones. Ya sean buenas o malas decisiones debemos continuar y responder de forma apropiada y esa obviamente no fue la respuesta correcta de Sergiño. Se disculpó con el grupo”.

Dest quedará suspendido para el primer duelo de semifinales en marzo. Este año se perdió la final de la Liga de Naciones al recibir una tarjeta roja y fue suspendido tres duelos por pelearse en la semifinal ante México.