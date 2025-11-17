Estados Unidos.- Ayuso destaca la presencia de universidades públicas madrileñas en EEUU

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacado la presencia de las universidades públicas madrileñas en el mercado educativo estadounidense, tras mantener este lunes un encuentro en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con la presidenta de la Florida International University (FIU), Jeanette Núñez.

En su reciente viaje a Miami (EE. UU.), Díaz Ayuso anunció la puesta en marcha del programa Américo Castro, que permitirá incorporar profesores visitantes a las universidades públicas Complutense, Politécnica, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos y Alcalá a través de contratos que serán financiados por el Gobierno autonómico, recoge el Ejecutivo regional en un comunicado.

Esta iniciativa incluirá ayudas para la incorporación de profesores visitantes procedentes de otras regiones y de países europeos o de Hispanoamérica y para aquellos no incluidos en las anteriores modalidades.