Estados Unidos.- BAE Systems fabricará más blindados Bradley A4 para Estados Unidos por casi US$340 millones

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El gigante británico de la defensa BAE Systems ha cerrado un contrato con el Ejército de los Estados Unidos para fabricar nuevas unidades del vehículo de combate Bradley A4 por un importe de US$390 millones (alrededor de 340 millones de euros), según ha informado la empresa en un comunicado.

"El Ejército de los Estados Unidos y BAE Systems concretaron una modificación de contrato por más de US$390 millones para modernizar vehículos de combate Bradley adicionales. El pedido de Bradley A4, mejorados y preparados para el futuro, se entregará al Ejército como reemplazo moderno de las variantes anteriores, mejorando considerablemente la letalidad, la capacidad de supervivencia y la seguridad", ha detallado la compañía.

BAE Systems produce y realiza el mantenimiento de los Bradley A4 en Estados Unidos a través de sus instalaciones en Aiken (Carolina del Sur), Anniston (Alabama), Minneapolis (Minnesota), San José (California), Sterling Heights (Michigan) y York (Pensilvania).

La producción del encargo ya está en marcha y la compañía británica prevé empezar las entregas de las nuevas unidades en octubre de 2026.