Estados Unidos: Bank of America sitúa a DWS como la gestora ganadora en los flujos de capital venidos de EE.UU.

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - Bank of America (BofA) ha puesto a DWS, entidad controlada en su mayoría por Deutsche Bank, como la gestora ganadora en un contexto marcado por el flujo de capitales que salen de Estados Unidos por la incertidumbre comercial y económica creada por la Administración Trump. Los expertos de BofA han resaltado en un informe el favorable comportamiento de los flujos pasivos entre los gestores de activos de la Unión Europea (UE), un espacio en el que DWS se ha hecho fuerte con su gama de productos indexados Xtrackers y que replican el comportamiento de activos como índices bursátiles a bajas comisiones, en tanto que otras firmas como la francesa Amundi también se verán beneficiadas por esta coyuntura. "Esperamos que ambas empresas registren entradas netas, impulsadas por la fortaleza de sus pasivos, ya que los fondos activos siguen bajo presión", han apuntado desde Bank of America como antesala a la publicación de sus resultados empresariales y pese a los movimientos del mercado de divisas, que han penalizado al dólar y fortalecido al euro. "También están bien posicionadas para beneficiarse de la inminente rotación hacia activos de la UE desde Estados Unidos", han aseverado. "A pesar del renovado optimismo en la gestión de activos, el apetito por el riesgo sigue siendo limitado debido a la volatilidad macroeconómica, como ocurrió en abril", han apostillado para indicar que siguen observando un cambio hacia bonos, pasivos y efectivo con márgenes más bajos. Todo ello conduce a que su preferencia por los gestores de la UE frente a los del Reino Unido se mantenga sin cambios, ya que se benefician de la diversificación, la mejora de la relación coste-ingreso, los pasivos, el potencial de fusiones y adquisiciones y la valoración; en concreto, han cifrado que las firma de la UE cotizan con un "atractivo descuento" de un 20%. Entrando al detalle de DWS, los analistas de Bofa han expresado su recomendación de 'comprar' y han elevado el precio objetivo de la acción de 50 a 53 euros, en tanto que han aumentado su BPA entre un 1% y un 3%. "Esperamos entradas en pasivos, renta fija de corta duración y alternativas de la recaudación de fondos PEIF VI, ya que se esperan más de 2000 millones de euros para finales de 2025", han vaticinado de cara a la cotizada de la Bolsa de Fráncfort y que atesora una revalorización de más de un 20% en el año. En cuanto a la gala Amundi, cuyo precio objetivo se sitúa en 73,5 euros con una recomendación de 'neutral', han subrayado que este segundo trimestre de 2025 es el primero en el que se consolida la participación del 26,1% en Victory Capital. "Prevemos una ganancia no monetaria extraordinaria de aproximadamente 400 millones de euros por la transacción de Victory, pero no afecta a los beneficios subyacentes ni al capital", han anotado.

LA NACION servicio-de-noticias