Estados Unidos: BBVA ficha a Sang Han, de Sumitomo, para crecer en el negocio de titulizaciones en Estados Unidos
Estados Unidos: BBVA ficha a Sang Han, de Sumitomo, para crecer en el negocio de titulizaciones en E
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -
El área de banca de inversión de BBVA ha fichado a Sang H. Han como responsable de sindicación y estructuración de titulizaciones de activos (ABS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, según ha informado en un comunicado. Han se une al banco procedente de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), donde lideraba las actividades de financiación estructurada y sindicación para ABS y para obligaciones de préstamos garantizadas (CLO, por sus siglas en inglés). En sus dos décadas de experiencia también trabajó para HSBC.
“Cada vez más clientes nos solicitan líneas de financiación puente para titulizaciones, así como capacidades de estructuración y colocación de ABS”, ha explicado la responsable de BBVA CIB en EEUU, Regina Gil Hernández. “Este nombramiento refleja nuestro firme compromiso con la financiación estructurada y nuestra ambición de convertirnos en socios estratégicos de largo plazo para clientes de sectores como los centros de datos o el crédito privado”, ha apostillado.
Sang reportará a Lucho Alarcón, responsable global de Crédito y responsable de Mercados Globales en EEUU, y liderará el desarrollo de capacidades de estructuración y sindicación de ABS desde Nueva York. Su equipo brindará apoyo a clientes a nivel global, reforzando la posición de BBVA en estos “sectores clave” del crédito estructurado.
Otras noticias de BBVA
- 1
Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre
- 2
Interna en el conurbano: cuánto aportaron al triunfo peronista los intendentes de Axel Kicillof y los de Cristina
- 3
Los 10 autos que se lanzarán dentro de poco y prometen revolucionar al mercado mundial
- 4
Marcos Gustavo Mondaini: ganó la Libertadores con Boca, se radicó en Guayaquil y comentará Ecuador–Argentina en radio, TV y streaming