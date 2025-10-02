Estados Unidos: Bessent avisa de que el cierre de Gobierno lastrará el crecimiento del PBI de EEUU

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha advertido este jueves de que el cierre del Gobierno federal podría tener un efecto negativo en el crecimiento del PBI del país, que en el segundo trimestre de 2025 aceleró su expansión al 0,9% respecto de los primeros tres meses del año, lo que equivale a un 3,8% anualizado.

“Con un PBI del 3,8% y los demócratas cerrando el Gobierno, podríamos ver un impacto en el PBI, un impacto en el crecimiento y un impacto en los trabajadores estadounidenses”, ha advertido Bessent durante una entrevista con la cadena CNBC recogida por Europa Press.

En este sentido, en el segundo día de cierre gubernamental, el responsable del Tesoro estadounidense ha subrayado que si bien podría haber una discusión sobre el tema, “esta no es la manera de hacerlo”, ya que cerrar el Gobierno podría reducir el PBI.

“La economía está creciendo al 3,8%. No necesitamos que se inyecten US$1,5 billones”, ha añadido.

A finales de septiembre, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio informó de que el PBI de Estados Unidos experimentó un crecimiento del 0,9% en el segundo trimestre frente a los primeros tres meses de 2025, lo que en cifras anualizadas implicó un incremento del 3,8%, su mejor marca en casi dos años.

Este rebote del crecimiento del PBI en el segundo trimestre fue producto, principalmente, de una disminución de las importaciones, que se restan del cálculo del PBI, y del incremento del consumo.

Por otro lado, Bessent ha criticado este jueves la postura de los demócratas, a quienes ha acusado de querer negociar “como terroristas”, amenazando con cerrar el Gobierno si no se les conceden sus exigencias.

“No creo que sea irrazonable que el presidente use todas las herramientas posibles, porque lo que piden es un aumento de US$1,5 billones en el gasto, y que volvamos al pasado (...) quieren inyectar este impulso inflacionario en la ya sólida economía del presidente Trump”, ha explicado.

“Estamos empezando a ver que algunos de los moderados, los pocos miembros moderados que quedan en el Partido Demócrata en el Senado, se inclinan a buscar una solución, pero Chuck Schumer la está bloqueando”, ha añadido en referencia al papel del líder demócrata en el Senado.