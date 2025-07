Estados Unidos: Bessent se reunirá la semana próxima en Suecia con negociadores chinos para avanzar en la tregua comercial

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado este martes que la semana que viene se reunirá en Suecia con un equipo negociador de China para una tercera ronda de contactos que pueda culminar en un tratado comercial completo. "El acuerdo termina el 12 de agosto. El lunes y el martes estaré en Estocolmo con mis homólogos chinos y abordaremos lo que probablemente acabará siendo una prórroga [de la tregua comercial]", ha explicado al medio 'Fox Business' en declaraciones recogidas por Europa Press. Bessent ha indicado que las relaciones comerciales con China se encuentran en un "buen momento" y ha avanzado que en Suecia se tratarán diversos asuntos. El responsable de las Finanzas norteamericanas ha asegurado también que espera que China "reduzca su exceso de producción industrial" y que reoriente su economía en torno al consumo. Las nuevas conversaciones se enmarcan en el 'consenso de Ginebra', alcanzado el 12 de mayo, y que se saldó con la suspensión durante un periodo de 90 días de la mayor parte de los aranceles que se habían impuesto ambas potencias. Así, Washington los redujo al 30% desde el 145% inicial y Pekín hizo lo propio con un 10% desde el 125%. Un mes después, ya en Londres, se fraguó un acuerdo marco que "ponía carne sobre el hueso", en palabras del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Esto se traducía en que China aseguraría el suministro de tierras raras a cambio de que Estados Unidos relajase los controles de exportación de ciertos semiconductores y aceptara estudiantes chinos en sus universidades. Donald Trump precisó al poco que los aranceles finales sobre el 'gigante asiático' eran del 55%, dado que al recargo universal del 10% se sumaría un 20% adicional por el tráfico de fentanilo y un 25% por gravámenes preexistentes. RESERVA FEDERAL Y POWELL Por otro lado, Bessent ha ofrecido una rama de olivo al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al afirmar que no ve motivos para su dimisión, pese a los intentos del Partido Republicano para que renuncie por no plegarse a las exigencias de Trump de bajar los tipos de interés. "No hay nada que me indique que deba dimitir en este momento. Su mandato termina en mayo [de 2026]. Si quiere cumplirlo, creo que debería hacerlo. Si quiere marcharse antes, creo que también debería hacerlo", ha resumido Bessent, que ayer defendió una auditoría completa de las actividades de la Fed referidas a la polémica renovación de su sede.