Estados Unidos.- Boeing recibe 'luz verde' de la FAA para aumentar la producción del avión 737 a 42 unidades al mes

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

Boeing ha recibido el visto bueno de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos para aumentar la producción mensual de su avión 737 a 42 unidades frente a las 37 actuales, con la previsión de alcanzar esta cifra desde el próximo mes de noviembre.

Desde la agencia gubernamental se ha mostrado de acuerdo con los planes de producción del fabricante tras una revisión exhaustiva del rendimiento en sus fábricas, según una persona familiarizada con el asunto, tal y como recoge 'Bloomberg'.

Aún con este aumento de producción, los inspectores de seguridad de la FAA seguirán llevando a cabo revisiones "exhaustivas" de las líneas de trabajo de Boeing.

Entre enero y septiembre, Boeing ha entregado 330 aviones 737, el 75% del total y una media de 36,6% al mes, que supone un aumento del 44,1% que las 229 envíos con respecto al mismo periodo de 2024, según datos consultados por Europa Press.

La FAA limitó la producción del fabricante desde principios del año pasado por un incidente tras el desprendimiento de un tapón de una puerta en un avión 737 MAX en vuelo. Además, la huelga de más de 40 días a finales de ese año también afectó a las líneas de trabajo.

El próximo 29 de octubre, Boeing revelará los resultados financieros correspondientes a los primeros nueve meses del año, tras reducir a una tercera parte sus pérdidas netas en el primer semestre de 2024, con US$643 millones (551,3 millones de euros).