Estados Unidos: Borrell defiende la subida en gasto en defensa para los países europeos: "El 2% es insuficiente"

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El exministro y ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha defendido este viernes el aumento del gasto en Defensa de los países europeos para tener un programa independiente de las ayudas de Estados Unidos, y cree que el 2% del PBI, porcentaje que España destina actualmente, es "insuficiente". Durante la clausura del curso 'Aportaciones de España a la Unión Europea desde la firma del Tratado de 12 Junio de 1985', organizado por la Universidad Complutense de Madrid, Borrell ha dado una charla sobre los retos estratégicos a los que se enfrenta la Unión Europea y ha explicado que con un 2% del PBI invertido en Defensa, los países europeos no podrían suplir la inversión que ya hace Estados Unidos en el continente. El también exministro de Asuntos Exteriores ha calculado cuánto se tendría que invertir si la Administración de Donald Trump se retira de las 35 bases que tiene en Europa. Un gasto que, según estima Borrell, supera unos US$200.000 millones a los que la Unión no puede hacer frente en la actualidad. Pero, por otra parte, ha dicho que el gasto del 5% exigido por Estados Unidos y respaldado por la OTAN es un "objetivo inalcanzable" y lo ha calificado como una "imposición imperial" de Trump. Los países miembros de la OTAN se reunieron el pasado junio en La Haya para comprometerse a elevar el gasto en Defensa al 5% del PBI en la próxima década por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Frente a este compromiso, el presidente, Pedro Sánchez, negó que España fuera a llegar al compromiso, argumentando que sería suficiente una inversión del 2,1% del PBI para cubrir los objetivos estratégicos. "HA PERDIDO CREDIBILIDAD" Por otro lado, Borrell ha reiterado, como ya dijo el miércoles durante su participación en el programa Agora Jacques Delors 2025 en Barcelona, su desacuerdo con el apoyo de los países de la Unión a Israel en la guerra de Gaza, considerándolo como una "falta de credibilidad" de los europeos. "La desgracia de Gaza es terrible. Y ahí los europeos hemos perdido toda credibilidad. Nadie va a ir por el mundo diciéndoles a la gente que tienen que respetar los Derechos Humanos. La primera cosa que nos van a recordar es cuál ha sido su actitud en Gaza", ha declarado. A continuación, el ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha afirmado que los europeos han sido "absolutamente cómplices" de un conflicto que tiene "una clara voluntad de genocidio".