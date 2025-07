Estados Unidos: Bouza valora la histórica gira de 'Los Leones' por Norteamérica: "El equipo mostró carácter y madurez"

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El seleccionador nacional de rugby XV masculino, Pablo Bouza, ha hecho una valoración muy positiva de la gira de julio por Norteamérica, en la que 'Los Leones' lograron una doble victoria histórica ante Estados Unidos y Canadá, que les permitió escalar hasta el puesto 15 del ranking mundial, igualando su mejor posición histórica. "La gira fue muy buena en cuanto a resultados. El partido con Estados Unidos se jugó muy bien, con un control del juego muy claro, y ante Canadá fue un partido muy difícil por cómo se había dado todo. A falta de cinco minutos fue muy importante el carácter del equipo, defendimos nuestro ingoal y salimos a pelear por el partido. Eso es lo que me queda: un gran partido con USA y el carácter en Canadá para revertir un partido que por diferentes motivos no habíamos podido sacar adelante antes", manifestó. En declaraciones al servicio de prensa de la RFER, Bouza también destacó el trabajo de preparación del grupo, con una concentración en Valladolid y tres semanas de trabajo en Alicante. "Eso ayudó mucho, no solo en lo físico sino también en la cohesión del grupo. Se notó el compromiso", afirmó. Respecto al grupo de jugadores, el técnico argentino explicó que se mantiene una base sólida, con incorporaciones puntuales cuando los clubes franceses lo permiten. Además, valoró el aporte de jóvenes surgidos del M-20: "Varios chicos ya han dado el salto, como Otamendi, Carmona, Manex, Piñeiro, Lucien Richardis, Hugo González ... Ése es el camino. El Mundial M20 fue muy bueno en el juego, más allá de que los resultados que contra Argentina o Irlanda no acompañaron, pero mostramos que estamos ahí. Se jugó mejor que el año pasado y seguro que habrá jugadores con opciones de aportar el próximo año en el equipo senior", comentó. Sobre el contexto internacional, Bouza remarcó la importancia de mantenerse en el Top 18 del ranking para estar en el bombo 3 del sorteo mundialista. "Ahora mismo estamos en el puesto 15, pero hay muchos cruces entre los equipos del 12 al 19. En agosto y septiembre se juegan clasificaciones en la Pacific Nations Cup con Canadá, EEUU, Japón, Tonga, Samoa y Fiyi, y también el Sudamérica Rugby Championship 2025 entre Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Todo eso puede influir mucho en el ranking", indicó. El seleccionador nacional pone la mirada en la ventana de noviembre, donde España se enfrentará a Tonga, Fiyi e Inglaterra A. "Será clave para seguir construyendo el equipo. Venimos con la sensación, desde el partido del año pasado contra Estados Unidos en Madrid, de que estamos creciendo en cada encuentro. Nos preparamos bien, pero hay muchas variables en un partido. En esta gira se volvió a demostrar que el trabajo da sus frutos, incluso en contextos difíciles como el poco tiempo de preparación en Canadá", dijo. Bouza también destacó el papel que tendrá Iberians como franquicia nacional. "Es muy importante que los jugadores de la federación lleguen bien a noviembre. La preparación y la competencia local son clave para poder competir al máximo nivel", declaró. Por último, el seleccionador recordó que tras la ventana de noviembre se celebrará el sorteo clasificatorio para la próxima Copa del Mundo: "Todo lo que hagamos ahora influye en ese objetivo. Seguimos enfocados en armar un equipo competitivo y sólido. Esta gira fue un paso enorme en ese proceso", subrayó.