Estados Unidos: Bruselas cede a la exigencia de EEUU de rebajar aranceles agrarios para proteger al automóvil

BRUSELAS, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha cedido este jueves a la exigencia de la Casa Blanca de rebajar aranceles a productos agrarios y pesqueros procedentes de Estados Unidos para garantizar, a cambio, una reducción de los recargos a la industria europea de la automoción, a fin de proteger este sector "vital".

El acuerdo arancelario suscrito el pasado 21 de agosto por ambos socios planteaba un arancel general del 15% a sus exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores. Sin embargo, en el caso de los recargos a vehículos, Washington condicionó esta reducción a un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses en el mercado comunitario.

En base a esta condición, la Comisión Europea ha propuesto eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y otorgar acceso preferencial al mercado para una gama de productos del mar y productos agrícolas no sensibles de Estados Unidos. Además, propone prolongar la exención arancelaria de la langosta, que ahora incluye la langosta procesada.

De este modo, Bruselas quiere garantizar que el automóvil quede también bajo el paraguas del 15% con efecto retroactivo desde el 1 de agosto, aunque las propuestas deben obtener primero la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo para que las reducciones arancelarias de la UE puedan entrar en vigor.

El Ejecutivo comunitario espera que estas reducciones arancelarias del 27,5% al 15% sean efectivas a partir del primer día del mismo mes en que se presenten las propuestas legislativas de la UE, es decir, el 1 de agosto de 2025. Esto ahorrará a los fabricantes de automóviles más de 500 millones de euros en aranceles que de otro modo habrían pagado por las exportaciones en un solo mes.

Estados Unidos también se comprometió a aplicar aranceles nulos o casi nulos a ciertas categorías de productos a las que solo se aplicará el arancel de nación más favorecida, a partir del 1 de septiembre a recursos naturales no disponibles como el corcho, todas las aeronaves y sus componentes, los productos farmacéuticos genéricos y sus ingredientes, y los precursores químicos.