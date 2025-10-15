Estados Unidos: Bruselas evita replicar a Trump por España, pero responderá a cualquier acción comercial contra un país de UE

BRUSELAS, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha evitado este miércoles dar réplica directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en las últimas horas ha vuelto a amenazar a España con aranceles más elevados por sus diferencias respecto al gasto en defensa; pero ha querido dejar claro que es Bruselas quien tiene las competencias para tomar represalias "cualquier acción" comercial que un país tercero lance contra un miembro de la Unión Europea.

"Lo que puedo decir, de manera general, es que la política comercial recae sobre la competencia exclusiva de la Comisión Europea, que actúa en nombre de todos los Estados miembro, de manera que responderá de manera adecuada, como siempre hacemos, ante cualquier medida tomada contra uno o varios de nuestros Estados miembro", ha descrito en una rueda de prensa el portavoz de Comercio, Olof Gill.

El portavoz comunitario ha evitado hasta en dos ocasiones responder directamente a cuál es la opinión de Bruselas respecto a las amenazas de Trump contra España, porque, ha explicado Gill, por el momento no se han materializado.

"Debemos ser muy claros respecto a que no comentamos escenarios hipotéticos y eso es de lo que están hablando", ha replicado el portavoz a las preguntas sobre España en la rueda de prensa diaria.

El hecho de que la política comercial de la Unión Europea recaiga sobre el Ejecutivo comunitario, que habla por voz de los 27, supone también en la práctica que un país tercero no puede imponer aranceles dirigidos contra un único Estado miembro. Sin embargo, sí podría hacerlo de manera indirecta si el tercer país identifica producciones específicas que considera de especial interés para el país, por ejemplo el aceite de oliva en el caso de España, y aplicar gravámenes a las importaciones europeas de ese tipo para intentar lastrar a un país concreto.