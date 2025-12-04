Estados Unidos.- Bruselas y el BEI impulsarán inversiones para cinco gigafactorías de IA a gran escala en Europa

BRUSELAS, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones impulsarán financieramente los planes para establecer cinco gigafactorías de Inteligencia Artificial (IA) a gran escala en territorio europeo, con la meta de desarrollar centros de datos y computación esenciales para entrenar modelos de próxima generación y contribuir a la posición tecnológica de Europa frente a Estados Unidos o China, a la cabeza en la carrera de los microchips.

El acuerdo suscrito entre Bruselas y el BEI fija áreas de colaboración concreta, incluyendo apoyo asesor, con el enfoque de mejorar la viabilidad financiera de las propuestas de inversión. El objetivo es que las ideas innovadoras para establecer las gigafactorías se concreten en proyectos viables que puedan atraer la financiación necesaria y ofrecer resultados tangibles.

Bruselas dedicará 20.000 millones de euros en inversión pública y privada desde el fondo 'InvestAI' para la creación de la infraestructura y abrió consultas a consorcios de empresas el pasado mes de abril. Como telón de fondo el Ejecutivo europeo considera que se puede movilizar más de 200.000 millones en el sector, a la vista del interés privado en potenciar esta tecnología.

Estos centros entrenarán los modelos de Inteligencia Artificial más complejos y de gran tamaño, que requieren infraestructura computacional extensa para avances en distintos ámbitos del conocimiento, con aplicaciones que van desde la medicina a las tecnologías limpias.

"El interés demuestra confianza en el liderazgo de Europa en el desarrollo de la IA y que tenemos una verdadera oportunidad de posicionar a Europa como una potencia global en IA. Hoy, damos el siguiente paso", ha señalado la vicepresidenta de la Comisión Europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en unas declaraciones a la prensa junto a la presidenta del BEI, Nadia Calviño.

Según ha valorado la comisaria finlandesa, el BEI jugará un "papel catalizador" para hacer avanzar el proyecto "proporcionando apoyo asesor personalizado a los consorcios interesados en las gigafactorías". En este punto, ha señalado que el BEI ayudará a convertir "planes ambiciosos en proyectos viables financieramente", todo con la vista puesta en una convocatoria formal a principios de 2026.

Por su parte, Calviño ha destacado que el acuerdo suscrito supone un "nuevo paso adelante" para garantizar la viabilidad financiera de las gigafactorías en suelo europeo, de las que ha avanzado que desempeñarán un papel clave en la "soberanía de Europa en la nueva economía digital".

La ex ministra española ha reivindicado sumar fuerzas con la Comisión Europea para actuar junto a "gran escala" y permitir que sectores clave europeos como la biotecnología, la tecnología sanitaria, la aeronáutica o las startups tengan acceso a infraestructuras de IA.

El objetivo es contar con instalaciones de gran magnitud equipadas con aproximadamente 100.000 chips de IA de última generación, lo que supone un volumen cuatro veces mayor que el que permiten las fábricas de ahora. Este proyecto es un paso más en el programa que factorías de IA europeas que incluye por el momento dos en suelo de España, el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSN-CNS), en Cataluña, y el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), en Galicia.

CANDIDATURAS ESPAÑOLAS SON "FUERTES"

Preguntadas si estas instalaciones parten como favoritas para acoger las cinco gigafactorías de IA, Virkkunen ha señalado que las candidaturas españolas son "fuertes", aunque Bruselas tendrá en cuenta criterios como el acceso a la energía limpia, la demanda industrial y la inversión privada, dado que el Ejecutivo europeo participará del 30% de las inversiones, pero en su mayoría dependerá del sector privado. Mientras Calviño ha puesto en valor que el proyecto es "paneuropeo" y se trata de unir y coordinar fuerzas en toda la UE, más allá de que la candidatura española "es fuerte".

Cada infraestructura funcionará con aproximadamente 100.000 de los chips de IA más avanzados, alrededor de cuatro veces más que el tipo actual de fábricas de IA. Respecto a la dependencia europea de chips de última generación, la vicepresidenta comunitaria ha reconocido que la UE tiene todavía que adquirir esta tecnología de países como Estados Unidos. "Desafortunadamente, aún no tenemos la capacidad en la UE para diseñar y fabricar. Es una de nuestras ambiciones para el futuro, queremos desarrollar ese tipo de capacidad en Europa", ha declarado.