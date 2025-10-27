Estados Unidos: Bunq llega a Estados Unidos con una licencia de “broker-dealer”

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El neobanco Bunq ha llegado a Estados Unidos tras recibir una licencia para operar como 'broker-dealer' en el país, cerca de medio año después de haberla solicitado, según ha informado en un comunicado. La licencia ha sido otorgada por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra, por sus siglas en inglés). De esta forma, el neobanco podrá poner a disposición de los usuarios estadounidenses su oferta de inversión en acciones de este mercado, así como su propuesta de inversión autogestionada, que incluye fondos de inversión y ETF.

"Nuestros usuarios se mueven por el mundo: viven, trabajan y viajan sin fronteras. Para muchos de ellos, Estados Unidos es una parte esencial de sus vidas. Por eso estamos muy felices con nuestra llegada al mercado estadounidense, para hacer la vida fácil tanto a los estadounidenses como a quienes lo consideran su hogar", ha dicho el fundador y consejero delegado de Bunq, Ali Niknam.