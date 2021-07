Estados Unidos cae ante Nigeria en su primer partido de preparación para Tokio

La selecci√≥n de baloncesto de Estados Unidos ha dado la sorpresa al caer esta madrugada, en su primer amistoso preparatorio para los Juegos Ol√≠mpicos, ante Nigeria (90-87) en Las Vegas, un resultado que desata las dudas en el combinado norteamericano a cinco d√≠as de medirse con Espa√Īa y a 12 de empezar la cita en Tokio.

Aunque Gregg Popovich no dispuso de jugadores como Devin Booker, Khris Middleton o Jrue Holiday, que se encuentran disputando las Finales de la NBA, si contó con la estrella Kevin Durant, así como Bradley Beal, Damian Lillard, Jayson Tatum y Bam Adebayo.

El alero de Brooklyn Nets, que nunca hab√≠a perdido con el 'Team USA' hasta el momento y que cuenta ya con dos oros ol√≠mpicos, lider√≥ el ataque de los locales con 17 puntos, por los 15 de Tatum. Zach LaVine, Kevin Love y Jerami Grant aportaron saliendo desde el banquillo para lograr una peque√Īa renta en el segundo cuarto (36-29), pero las ventajas se redujeron a la m√≠nima expresi√≥n antes del descanso (43-41).

La igualdad se mantuvo hasta el final, cuando Durant y Lillard volvieron a entrar a la cancha a falta de algo más de siete minutos. Dos tiros libres anotados por Ike Iroegbu a 2:46 del final pusieron el 80-74 para Nigeria, y un triple de Michael Gbinije aumentó la diferencia a ocho puntos. Los dos triples de Durant fueron contrarrestados por un triple de Iroegbu y otros cuatro tiros libres anotados por el de Brooklyn Nets apretaron el duelo (88-87).

Sin embargo, desde la línea de personal, el base de Miami Heat Gabe Vincent, el mejor del partido con 21 tantos, dieron la victoria a Nigeria, que cuenta con otros cinco NBA: Precious Achiuwa (Miami Heat), KZ Okpala (Miami Heat), Chimezie Metu (Sacramento Kings), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) y Miye Oni (Utah Jazz).

Es el tercer amistoso que pierde Estados Unidos desde 1992, el primero con una selecci√≥n africana desde 1950. "Con cuatro d√≠as de entrenamiento, hubo muchas cosas que me gustaron, de cierta manera estoy un poco contento de que haya sucedido. Esta derrota no significa nada si no aprendemos de ella", se√Īal√≥ Popovich.

Este lunes, Estados Unidos se enfrentar√° a Australia, y el viernes lo har√° con Espa√Īa tambi√©n en Las Vegas. En los Juegos, se medir√° en su grupo con Francia, Ir√°n y Rep√ļblica Checa.

