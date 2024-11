Estados Unidos califica de insuficiente la mejora de Israel en su ayuda a Gaza

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Biden está intensificando las críticas a Israel por no hacer lo suficiente para mejorar las condiciones humanitarias en Gaza, ya que se acerca un plazo de 30 días para que los funcionarios israelíes cumplan ciertos requisitos o arriesguen posibles restricciones en la asistencia militar.

El gobierno también está condenando la reciente violencia contra los palestinos en Cisjordania por parte de colonos judíos extremistas y dice que los responsables deben ser llevados ante la justicia.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el lunes calificó a Israel de “reprobado” en términos de cumplimiento de las condiciones para una mejora en las entregas de ayuda a Gaza establecidas en una carta enviada el mes pasado a altos funcionarios israelíes por el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin.

Miller dijo que todavía quedan aproximadamente nueve días hasta que expire el plazo, pero que el limitado avance hasta ahora ha sido insuficiente.

“Hasta hoy, la situación no ha mejorado significativamente”, dijo Miller a los periodistas. “Hemos visto un aumento en algunas mediciones. Pero si miras las recomendaciones estipuladas en la carta, esas no se han cumplido”.

Un día antes de las elecciones, el gobierno de Biden señaló a su aliado cercano, siendo el apoyo a Israel un tema clave para muchos votantes y la crisis humanitaria de los palestinos también un factor relevante para muchos en la contienda. El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris han estado compitiendo por los votantes musulmanes y árabes de Estados Unidos y los votantes judíos en estados clave como Michigan y Pensilvania.

Entre otras condiciones, la carta de Austin y Blinken de mediados de octubre decía que Israel debe permitir la entrada de un mínimo de 350 camiones al día que lleven alimentos y otros suministros desesperadamente necesarios para los palestinos asediados por más de un año de guerra entre Israel y Hamás. Para finales de octubre, un promedio de solo 71 camiones al día estaban entrando en Gaza, según las últimas cifras de la ONU.

“Los resultados de hoy no son lo suficientemente buenos", dijo Miller. "Desde luego, no están aprobados... No han aplicado todas las medidas que recomendamos. Dicho esto, no hemos llegado al final del periodo de 30 días”.

No quiso decir, cuando se le preguntó, qué haría Estados Unidos cuando se cumpla el plazo la próxima semana, solo que “seguiremos la ley”.

De manera similar, Austin ha estado reforzando “lo importante que es asegurar que la asistencia humanitaria pueda fluir y fluir más rápido hacia Gaza” en llamadas con su homólogo israelí, el mayor general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo a los periodistas el lunes.

La jefa de UNICEF, la agencia de la ONU para los niños, dijo durante el fin de semana que “toda la población palestina en el norte de Gaza, especialmente los niños, está en riesgo inminente de morir por enfermedades, hambruna y los bombardeos en curso”.

Miller también dijo que Estados Unidos está investigando una decisión del gobierno israelí de poner fin a un acuerdo que facilita el trabajo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, que es el principal proveedor de ayuda en Gaza.

Esto siguió a la aprobación de leyes israelíes la semana pasada para cortar lazos con UNRWA, un movimiento que Blinken y Austin se opusieron en su carta.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en un comunicado el lunes que ha notificado a la ONU la cancelación de un acuerdo que data de 1967 que facilita el trabajo de UNRWA. Dijo que la agencia “es parte del problema en la Franja de Gaza y no parte de la solución”.

Israel alega que UNRWA ha sido infiltrada por Hamás, lo cual la agencia niega y dice que toma medidas para asegurar su neutralidad.

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reiteró que UNRWA es esencial y que no hay alternativa a su trabajo en los territorios palestinos, dijo el portavoz Stephane Dujarric.

Al mismo tiempo, Miller dijo que Estados Unidos está “profundamente preocupado” por una reciente escalada en los ataques de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, incluyendo varios coches incendiados durante la noche a solo unos kilómetros de la sede de la Autoridad Palestina y ataques a palestinos que cosechaban aceitunas, su ganado y otras propiedades.

“Estas acciones violentas causan un intenso sufrimiento humano para los palestinos y amenazan la seguridad de Israel”, dijo Miller. “Es crítico que el gobierno de Israel disuada la violencia extremista de los colonos y tome medidas para proteger a todas las comunidades del daño de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

Señaló que, desde principios de año, Estados Unidos ha impuesto sanciones a grupos y personas israelíes implicados en la violencia contra civiles palestinos, y advirtió de que habría más sanciones en el futuro.

___

Colaboraron las reporteras de AP Ellen Knickmeyer y Lolita C. Baldor en Washington y Edith M. Lederer en las Naciones Unidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

