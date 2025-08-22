Estados Unidos.- Canadá levantará parte de los aranceles de represalia impuestos contra EE.UU. para reconciliarse con Trump

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Canadá levantará los aranceles de represalia impuestos sobre una larga lista de importaciones procedentes de Estados Unidos como gesto de buena voluntad para con la Administración Trump, según ha informado 'Bloomberg'. Las fuentes consultadas por el medio han apuntado a que el Gobierno de Mark Carney hará el anuncio este mismo viernes y eliminará los gravámenes del 25% para las mercancías estadounidenses que cumplan los estándares del acuerdo tripartito de libre comercio USMCA, firmado por EE. UU., México y Canadá. No obstante, Ottawa probablemente mantendrá los aranceles del 25% para el acero y el aluminio de su vecino sureño, así como para sus automóviles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también castiga las compras al extranjero de estos productos.

La medida también tiene por objeto preparar el terreno para la revisión del USMCA, que se espera que comience en los próximos meses. Las personas familiarizadas con el asunto han explicado que estas bajadas arancelarias pretenden hacer hincapié en la importancia de dicho tratado para Canadá.

"Está eliminando sus aranceles de represalia, lo cual me pareció muy bien. Y pronto tendremos otra llamada. Sí, tuvimos una llamada muy positiva", ha explicado hoy Trump desde el Despacho Oval en referencia a la ya mantenida entre ambos líderes.

Por otra parte, el republicano ha defendido la conveniencia de su programa arancelario por cuanto hace que "todo el mundo respete" a Estados Unidos y porque le permitirá levantar US$4 billones (3,41 billones de euros) en ingresos para reducir el déficit.