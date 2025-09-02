Estados Unidos: Carla Simón ante los aranceles de Trump: "El cine debería poder seguir viajando como cultura que es"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La cineasta Carla Simón ha presentado en Madrid su tercera película, 'Romería', que se estrena en cines este viernes 5 de septiembre y, preguntada en una entrevista con Europa Press por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que "el cine debería poder seguir viajando como cultura que es". Para la cineasta la medida del mandatario norteamericano es "muy loca", aunque ha reconocido no haber "reflexionado mucho" sobre si la llegada de sus obras a Estados Unidos podría verse afectada por la imposición de estas tasas sobre productos extranjeros.

Simón cierra con esta cinta, que compitió en la sección oficial del Festival de Cannes, su trilogía familiar y en ella narra la historia de Marina, una joven catalana que viaja a Vigo para reencontrarse con la familia de su padre, fallecido de SIDA cuando ella era una niña, al igual que su madre.

"Mis padres fallecieron de SIDA los dos, yo he intentado reconstruir esa historia, pero es verdad no hice este viaje a los 18 años que realiza Marina. Me fui a conocer a mis tíos que vivían en Madrid con 18 años, luego conocí a mis abuelos en otros sitios. Es un viaje que he hecho mucho más largo", cuenta, añadiendo que aunque la base sea autobiográfica, casi todo está ficcionalizado. "Creo que la vida en sí misma muchas veces no es muy cinematográfica y hay que dramatizarla", ha puntualizado.

PONER SOBRE LA MESA A LA GENERACIÓN DE LOS 80

La autora pretende que con esta película "se ponga sobre la mesa" a la generación de los 80, época en la que se sitúa su obra. "Ha estado silenciada por el dolor que causaron esas pérdidas y por el estigma y el tabú", ha dicho la directora, subrayando que este "silencio" se da por un doble motivo: las drogas y el SIDA.

Asimismo, ha confesado que para ella era "muy importante" no "juzgar" a sus padres. "Para mí es muy importante entender que fue una época muy bonita, muy luminosa, pero que tuvo esa cara B de esa putada que fue las consecuencias de la heroína y del SIDA", ha dicho, aseverando que la intención era encontrar "el tono correcto para no romantizar y que no fuera muy cruel".

Por otra parte, al ser preguntada por el programa Cine Escuela, abierto para colegios de toda España este mes de septiembre, como confirmó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una entrevista concedida a Europa Press, Simón ha asegurado que cualquier iniciativa que implique educar en cine "es muy importante e imprescindible".

"El cine no deja de ser un arte reciente comparado con las otras y creo que nos falta mucho de pensar en cómo introducirlo en el mundo educativo, pero que a la vez es crucial", ha manifestado, matizando que puede "generar debate entre los jóvenes" y que es una manera de "educar en la sensibilidad".