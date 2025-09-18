Estados Unidos: Carlos Gimeno busca un podio histórico en la final de la Red Bull Cliff Diving en Boston

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) - El clavadista español Carlos Gimeno participa este viernes y sábado en la final de la Red Bull Cliff Diving en Boston (Estados Unidos), la última parada de una temporada que le ha llevado a ser cuarto en la clasificación general, por lo que buscará subirse al podio en la ciudad americana, algo que le convertiría en el primer español en conseguirlo, según un comunicado. La sede será el tejado del Instituto de Arte Contemporáneo de la ciudad americana, que se convertirá en un acantilado urbano del que saltarán los participantes hacia el puerto de Boston, con una caída de 27 metros para hombres y 21 para las mujeres. El canario llega a la prueba ocupando el cuarto puesto de la clasificación y tiene posibilidades para acabar en posiciones de podio y ser el primer español en lograrlo. El francés Gary Hunt y el rumano Constantin Popovici son los favoritos a alzarse con el título en categoría masculina, mientras que en la femenina, la australiana Rhiannan Iffland ya tiene en su poder su noveno título consecutivo. Boston es una de las ciudades más icónicas del circuito de saltos y ya vivió la parada número 100 de la competición en el año pasado. Gimeno tuvo un sólido inicio en Filipinas, con un quinto puesto, una victoria brillante en Polignano a Mare (Italia) y una sexta plaza en Mostar (Bosnia y Herzegovina). Además, el objetivo de ganar su primer Trofeo Rey Kahekili es difícil, pero no imposible.