Estados Unidos: China dejará de reclamar un trato especial dentro de la OMC reservado para los países en vías de desarrollo

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

China dejará de reclamar un trato especial dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que está reservado para los países en vías de desarrollo y que ha supuesto, hasta ahora, un escollo al entendimiento con Estados Unidos al considerar espurio su uso por parte de Pekín. "¡Comparto una gran noticia clave para la reforma de la OMC! El primer ministro chino, Li Qiang, acaba de anunciar que China ya no tendrá acceso al Trato Especial y Diferenciado en los nuevos acuerdos de la OMC. [...] Esto es la culminación de muchos años de arduo trabajo y quiero aplaudir el liderazgo de China en este asunto", ha asegurado en 'X' la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

El anuncio se ha realizado en los márgenes de la presentación de China de su Iniciativa Global de Desarrollo, que tuvo lugar este martes por la noche en Nueva York en el marco de la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El estatus de Trato Especial y Diferenciado es reclamado de manera voluntaria por los países que se consideran a sí mismos como en vías de desarrollo y contempla ciertas ventajas, como plazos más amplios para aplicar los acuerdos adoptados en el seno de la OMC.

Estados Unidos ha sido crítico con el empleo por parte de China de este instrumento al entender que es incompatible con ser la segunda potencia económica mundial. En este sentido, el presidente Donald Trump aseguró en su primer mandato, en 2019, que no aceptaba la reivindicación de China como país en desarrollo dado que "prácticamente todos los indicadores económicos desmienten dicha afirmación".