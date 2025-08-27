Estados Unidos: COAG alerta de que un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el acuerdo UE-EEUU
Estados Unidos.- COAG alerta de que un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
COAG ha advertido de que el pacto arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos amenaza al 68% de la comercialización agroalimentaria española, al depender esta misma del mercado comunitario y quedar expuesta a distorsiones por el acuerdo. La organización agraria sostiene que el acuerdo es "una cesión unilateral" que legitima una "competencia desleal intolerable" de producciones estadounidenses; asimismo, este miércoles trasladará al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, su rechazo a la ratificación del pacto en Parlamento, Consejo y Comisión.
COAG denuncia que mientras la UE elimina aranceles a productos agroalimentarios e industriales de EEUU, se mantienen gravámenes del 15% sobre exportaciones clave como vino, aceite y frutos secos. Además, la organización critica las concesiones en acceso preferencial a productos como almendras, lácteos industriales o aceite de soja, con estándares sanitarios y ambientales más laxos, sin reciprocidad en el mercado estadounidense.
"Se trata de un error estratégico que debilita a agricultores y ganaderos, amenaza la sostenibilidad de las zonas rurales y contradice los principios de reciprocidad y equidad que deberían guiar la política comercial europea", ha explicado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
