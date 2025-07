Estados Unidos: COAG denuncia la "situación de desprotección" de la almendra española en la guerra comercial

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado la "situación de desprotección" que sufre el sector de la almendra española como "consecuencia directa" de las decisiones tomadas en el marco de la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, con la imposición por parte de las autoridades europeas de aranceles "irrisorios" a la importación de la almendra californiana. Para COAG, es el "golpe de gracia" sobre el sector de los frutos secos españoles al "verse obligado a competir" ante el mercado americano, generador del 85% de la almendra mundial --principalmente en California--, que, además, es producida en explotaciones intensivas de regadío, con "amplio acceso a recursos hídricos, suelos fértiles y un uso extensivo de fitosanitarios". En este sentido, la organización ha lamentado que la Unión Europea "haya perdido la oportunidad de establecer una igualdad arancelaria real que garantice unas condiciones justas de competencia". "En su lugar, la UE continúa permitiendo que la almendra estadounidense entre con tarifas mínimas (entre el 2% y el 5,8%), mientras los productores europeos ven cómo se encarecen sus exportaciones y se degrada su posición en el mercado internacional", ha sostenido COAG. Por otro lado, COAG ha expresado que la producción española "se encuentra sometida a fuertes restricciones medioambientales", tanto en el uso del agua como en el empleo de productos fitosanitarios, lo que, a su vez, "limita, de forma determinante, su capacidad competitiva". No obstante, ha reconocido que "aumenta su valor en términos de calidad de sabor y ambiental, llegando a ser muy superior respecto a la californiana". Sin embargo, la organización ha manifestado que esta ventaja en la calidad ha sido "sacrificada" por la UE en la negociación de la guerra arancelaria. El miembro de la Comisión Ejecutiva y responsable del sector de frutos secos de COAG, Javier Fatás, ha manifestado que esto convierte a la almendra española en la "moneda de cambio de estos intereses pues se está viendo obligada a pagar aranceles que, en el mejor de los casos, triplican los que soporta la americana al entrar en Europa". Por todo ello, COAG ha exigido al Ejecutivo español y a las instituciones comunitarias que, en caso de no corregirse esta desigualdad, se habiliten compensaciones directas al sector que "permitan paliar los efectos de esta política comercial claramente perjudicial". "Si Europa opta por sacrificar al sector de la almendra, al menos debe asumir su responsabilidad y proteger a quienes sostienen nuestras zonas rurales", ha añadido Fatás. Además, COAG ha expresado su "preocupación" ante las posibles consecuencias derivadas del conflicto comercial entre Estados Unidos, la Unión Europea y terceros países como China. De acuerdo con la organización agraria, con un 10% de las exportaciones españolas de almendra dirigidas al mercado chino (frente al 7% de las estadounidenses), existe el "riesgo" de que los flujos comerciales "se desvíen o se utilicen de forma especulativa, afectando aún más a los productores europeos". "La especulación siempre encuentra su oportunidad en la incertidumbre. Y quienes más tenemos que perder somos quienes producimos con criterios sostenibles y cuidando el territorio. No queremos privilegios, solo condiciones justas para competir", ha concluido el responsable del sector de frutos secos de COAG.