Estados Unidos.- Cofides concede un préstamo de 29,1 millones a Hotusa para su expansión en Estados Unidos

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Cofides ha concedido a Grupo Hotusa dos préstamos con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) por un importe total de 29,1 millones de euros para que la compañía pueda expandir su negocio en Estados Unidos.

Uno de los préstamos, de 21,8 millones, está destinado a la adquisición de un hotel en Washington DC y el otro, de 7,3 millones, a la compra de un hotel en Boston. La inversión total de ambos proyectos es de US$77 millones.

Así, Grupo Hotusa incorporará a su cartera el St. Gregory Hotel, un hotel boutique de cuatro estrellas situado en el centro de Washington DC, y el Boxer Hotel Boston, un hotel de cuatro estrellas ubicado en el barrio de West End, en el centro de la ciudad.

Grupo Hotusa, primera cadena hotelera en España y novena en Europa por número de establecimientos, ya está presente en Estados Unidos con cuatro hoteles en Nueva York, Miami y Chicago.

Se trata del segundo proyecto en el que colaboran Cofides y Grupo Hotusa. El primero, anunciado el pasado mayo, fueron dos préstamos que sumaban 15,4 millones de euros para la adquisición de dos hoteles en Italia.

El director corporativo de Cofides, Miguel Ángel Ladero, ha señalado que están "muy satisfechos" de seguir contribuyendo al crecimiento de la hotelera, "un referente del sector que ha demostrado una sólida trayectoria en el ámbito internacional".

Por su parte, el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López ha expresado su "más sincero agradecimiento" a Cofides por el "apoyo y la confianza". "La concesión de estos préstamos supone un impulso decisivo para consolidar nuestro proyecto en Estados Unidos, un mercado estratégico por su relevancia institucional", ha resaltado.