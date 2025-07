Estados Unidos.- Crónica del Chelsea - París Saint-Germain, 3-0

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El Chelsea se proclamó campeón del Mundial de Clubes de la FIFA al imponerse (3-0) al París Saint-Germain en la final celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), sentenciada en el primer tiempo por el equipo inglés, que brilló con la actuación destacada de Cole Palmer y el meta español Robert Sánchez. Los de Enzo Maresca se quedaron la primera edición de este nuevo Mundial que parecía tener el nombre del PSG escrito de antemano en su trofeo. Un doblete de Palmer encaminó el título 'blue' en la primera media hora, cerrando una campaña de menos a más, donde cumplieron con el cuarto puesto en la Premier para sacar el billete Champions y la conquista de la Conference League de la UEFA. El Chelsea dio la campanada ante los de Luis Enrique Martínez, una máquina bien engrasada, campeón de la Champions por primera vez en su historia con un 5-0 en la final ante el Inter de Milán. Los franceses, que eliminaron sin despeinarse en 'semis' al Real Madrid, sufrieron un brusco despertar de su idílico 2025, sin reacción en el segundo tiempo y frustrados como João Neves, que fue expulsado en el minuto 84 por tirar del pelo a Marc Cururella, y el propio técnico español en la pelea con la que terminó el partido. Lo que las quinielas apuntaban a la guinda del curso para el PSG, campeón de Liga, Copa y Supercopa francesas además de la 'Orejona', se convirtió en un roto tremendo sobre el equipo de Luis Enrique. El Chelsea saltó valiente y cuajó un espectacular primer tiempo que sentenció la final con Moisés Caicedo en el once, recuperado de su torcedura de tobillo, Cole Palmer en modo estelar y Robert Sánchez guardando las espaldas. El campeón de Europa, sometido como hacía mucho tiempo, respondió a un primer aviso de Palmer con una buena ocasión que perdonó Désiré Doué, o más bien salvó Marc Cucurella en defensa, más otra más que le detuvo a continuación el inspirado portero español. Sin embargo, el dibujo del PSG no tardó en volver a fallar, sobre todo en la banda de un Nuno Mendes que subió seguramente más de lo permitido, y por ahí llegaron dos goles ingleses. Palmer, con su característico pase a la red, firmó el 1-0 pasados los 20 minutos, asistencia de un Malo Gusto que casi desaprovecha el error de Mendes. Después del parón para hidratación, las indicaciones de Luis Enrique no tuvieron tiempo de ponerse en práctica, porque otra vez por el mismo sitio apareció el internacional inglés para definir con calidad el 2-0. El eslalon de Palmer hizo saltar las alarmas en el campeón de la Champions, pero el PSG se hundió más si cabe, con gesto contrariado mientras Caicedo y Enzo Fernández se hacían dueños del centro del campo. Antes del descanso, otra salida en carrera de Palmer supuso el 3-0, de Joao Pedro picando el balón sobre Donnarumma. Chelsea culmina la sorpresa sin oposición El largo descanso a lo Super Bowl no fue suficiente para que Luis Enrique cambiara la cara a su equipo. El PSG metió algo de intensidad en la reanudación, con un par de internadas de Khvicha Kvaratskhelia, pero un paradón de Robert Sánchez a un Ousmane Dembélé desaparecido hasta ese momento enfrió la reacción gala. El meta español fue decisivo para mantener el buen colchón de un Chelsea que se esforzó para no replegar y seguir amenazando con llegadas al arco rival. Caicedo dio esa salida y Joao Pedro, jugando a la perfección de espaldas, siguió dando problemas a un Lucas Beraldo superado y que pudo cometer penalti. Lo que no lograron los titulares ni mucho menos lo consiguieron los cambios de Luis Enrique, mientras que la entrada de Liam Delap en los de Londres sí pudo suponer algún gol más. El Chelsea se quedó el primer Mundial y será campeón del mundo los próximos cuatro años para mal sabor de boca de un PSG que no lo encajó bien, como Neves con esa roja y un Luis Enrique que se metió en la tangana final. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: CHELSEA, 3 - PARÍS SAINT-GERMAIN, 0. (3-0, al descanso). --ALINEACIONES: CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella; Reece James (Dewsbury-Hall, min.77), Caicedo, Enzo (Santos, min.61), Neto (Nkunku min.78), Palmer y Joao Pedro (Delap, min.68). PARÍS SAINT-GERMAIN: Donnarumma; Hakimi (Zaïre-Emery, min.73), Marquinhos, Beraldo, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián (Mayulu, min.73), Doue (Ramos, min.73), Kvaratskhelia (Barcola, min.58) y Dembélé. --GOLES: 1 - 0, min.22, Palmer. 2 - 0, min.30, Palmer. 3 - 0, min.43, Joao Pedro. --ÁRBITRO: Alireza Faghani (AUS). Amonestó a Neto (min.34), Caicedo (min.36), Gusto (min.40), Colwill (min.82) por parte del Chelsea, y a Dembélé (min.87) y Mendes (min.94) en el PSG. Expulsó a Neves (min.84) por roja directa. --ESTADIO: MetLife Stadium (Nueva Jersey).