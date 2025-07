Estados Unidos.- Crónica del Hungría - España: 15-9

BARCELONA, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de waterpolo ha perdido este lunes contra Hungría (15-9) en su duelo de semifinales del Mundial de Singapur, en un partido en el que no les salió nada ante unas húngaras que parecen tenerle tomada la medida a las españolas, que deberán recuperarse rápido para ir a buscar el bronce mundialista ante la también potente Estados Unidos. Como en el último Mundial de Doha 2024, España buscará repetir la medalla de bronce. Y lo hará porque la gran final se escapó por mucho, ante una Hungría que hundió a las españolas por ser más rápidas, más fuertes y estar más acertadas, sobre todo en las superioridades. A España no le salió nada y el partido, al descanso (11-4), estaba ya vendido. Si contra Países Bajos las españolas tuvieron que sufrir para ganar a las neerlandesas en los penaltis, en un partido en el que empezaron arriba, esta vez fue todo lo contrario. Empezaron abriendo el marcador gracias a Paula Leitón, en un gol marca de la casa de espaldas a portería, pero ahí se paró la máquina goleadora española. Y Hungría empezó a arrollar a las de Jordi Valls, que no fue capaz desde la banda de volver a conectar a sus jugadoras. Hungría le tiene comida la moral a España y enlaza el tercer triunfo consecutivo, tras los dos logrados en la reciente Copa del Mundo, el último de ellos también en semifinales (10-8). Esta vez, el dominio magiar fue más amplio, todavía, porque al descanso ya había marcado un gol más que en ese último precedente al final del choque. Y suerte, para España, que el último parcial fue de 1-3 para las de Valls, con Hungría ya pensando en guardar fuerzas para la final contra Grecia, que ganó a Estados Unidos (14-10). De hecho, el primer cuarto fue de 6-2 con un parcial de 6-0 para las húngaras que ya marcó todo el partido. Porque España fue incapaz de reducir diferencias, con un 2/13 en superioridades. Un pésimo porcentaje de acierto que contrasta con el 8/11 de Hungría, que al final del partido aflojó y bajó un porcentaje que rozó el 100% de acierto. Y con el 11-4 al descanso esa sensación de impotencia ya se instauró del todo. Ni el 1-3 final, del último parcial, sirvió para maquillar una dura derrota en el peor día de las españolas en Singapur. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: HUNGRÍA, 15 - ESPAÑA, 9 (11-4, al descanso). --EQUIPOS. HUNGRÍA: Neszmely (p); Szilagyi (3), Valyi (2), Varro (1), Sumegi, Domsodi, Keszthelyi (3), Leimeter (2), Rybanska (1), Faragó (1), Garda (1), Tiba (1) y Hajdu. ESPAÑA: Mariona Terré (p), Martina Terré (p); Ari Ruiz, Espar, Ortiz (2), Pérez, Crespí (1), Elena Ruiz (3), Prats (1), Moreno, Camus (1), Peñalver, Leitón (1) y González. --PARCIALES: 6-2, 5-2, 3-2 y 1-3. --ÁRBITROS: Alessia Ferrari (ITA) y Andrej Franulovic (CRO). --PISCINA: OCBC Aquatic Centre.