Estados Unidos: Cuerpo confirma que España abrirá una oficina comercial adicional en EE.UU. para ayudar a las empresas

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha confirmado este martes que España abrirá una oficina comercial en Estados Unidos con el objetivo de ayudar a las empresas españolas "a navegar en este nuevo contexto de mayores aranceles".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha indicado que, como respuesta al conflicto arancelario, el Gobierno de España aumentará su presencia en Estados Unidos a fin de apoyar a las empresas españolas.

El ministro ha afirmado que su reunión de ayer en Madrid con el secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, fue "bastante constructiva".

En dicha reunión, Bessent ya mencionó que existía la posibilidad de reforzar la actual relación transatlántica de España y Bruselas con Estados Unidos, al tiempo que se mostró "muy satisfecho" con la futura apertura de una oficina comercial española en Houston (Texas).

"Hicimos un repaso de toda la situación en todo el contexto internacional, en el ámbito económico ellos nos contaron cuál era la situación de la economía americana, sus grandes palancas de política económica hacia adelante. Nosotros hicimos lo mismo, pero siempre resaltando, y esto es de destacar, la necesidad de mantener una relación estrecha entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero también entre España y Estados Unidos, que somos dos socios esenciales", ha subrayado.