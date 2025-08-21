Estados Unidos: David Herrera abandona la presidencia de Norwegian Cruise Line tras una década al frente

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Norwegian Cruise Line (NCL), David Herrera, ha abandonado la compañía tras más de 10 años en el cargo, como parte de un cambio estratégico en la dirección, según un comunicado enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

Así, el presidente y CEO de Norwegian Cruise Line Holdings, Harry Sommer, asumirá las responsabilidades de Herrera de forma provisional, mientras se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva del sucesor. Antes de aterrizar en la gigante naviera, Herrera fue consejero delegado de Bancroft Insurance Group durante seis meses y, previamente, vicepresidente de Bernstein Global Wealth en un total de cinco años.

A pesar de este cambio, Norwegian Cruise Line mantiene su compromiso de alcanzar sus objetivos financieros para 2026, establecidos en el plan 'Charting the Course'.

Además, las previsiones para todo el año 2025 se mantienen sin cambios, es decir, con una estimación de US$1045 millones en beneficio neto ajustado.