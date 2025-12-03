Estados Unidos.- Delta prevé pérdidas de US$171 millones por el cierre gubernamental de EE.UU., el más largo de su historia

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) - Delta Air Lines prevé unas pérdidas de aproximadamente US$200 millones (171,5 millones de euros) a consecuencia del reciente cierre gubernamental de Estados Unidos, el más largo de la historia del país, lo que equivale a unos 25 centavos (21 céntimos) de beneficio por acción.

"El crecimiento de las reservas de viajes ha vuelto a las expectativas iniciales tras un descenso temporal en noviembre relacionado con el cierre del Gobierno", ha asegurado la aerolínea en un comunicado con motivo de la Conferencia Global de Consumo y Comercio Minorista de Morgan Stanley de este miércoles.

Con motivo del cierre, que duró más de 40 días, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso recortes temporales de vuelos en los 40 aeropuertos más importantes del país, alegando escasez de controladores aéreos. Esto obligó a las aerolíneas a recortar sus horarios y a reprogramar los vuelos de los pasajeros afectados, lo que provocó cierto caos en el sistema.

En declaraciones recientes, el CEO de Delta, Ed Bastian, admitió que la compañía se vio obligada a cancelar más de 2.000 vuelos durante este periodo. "Es imposible recuperarlas en un trimestre", añadió.

No obstante, Delta también ha revelado que la demanda sigue siendo "sólida" para el último trimestre de 2025 y que las tendencias son "positivas" para principios de 2026.

Entre enero y septiembre de este año, la aerolínea registró un beneficio neto de US$3.786 millones (3.246,8 millones de euros) hasta septiembre, un 45% más que un año antes, mientras que los ingresos crecieron un 3%, hasta los US$47.361 millones (40.616 millones de euros).