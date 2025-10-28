Estados Unidos: Deoleo apuesta por crecer en EEUU e India y generar 32 millones de Ebitda adicional en 2028

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Deoleo, propietaria de marcas de aceite oliva como Hojiblanca, Bertolli, Carapelli o Carbonell, ha presentado 'Evoo-lution', su hoja de ruta hasta 2028, donde se focalizará en crecer más en Estados Unidos, a pesar de los aranceles, e India, además de apostar por impulsar sus principales marcas y en la innovación.

El consejero delegado de la multinacional, Cristóbal Valdés, ha señalado que la multinacional se encuentra "en una situación ideal" para afrontar esta nueva hoja de ruta, que les llevará a lograr "un nivel de resultados de manera sostenible diferente".

"Deoleo está en una situación ideal para afrontar este plan, ya que lideramos la categoría con marcas únicas y una red de distribución", ha indicado en rueda de prensa.

De esta forma, en la 'hoja de ruta' del líder mundial del sector, que cuenta con una cuota del mercado de 8,6%, prevé generar 32 millones de euros de Ebitda adicional hasta 2028.

El director financiero de la multinacional oleíca, Enrique Weickert, ha explicado que esos 32 millones de euros vendrán del crecimiento de los ingresos, donde esperan que 13 millones, mientras que los restantes 19 millones de euros lo harán por la mejora de la eficiencia, centradas en la optimización de compras.

"Queremos poner a Deoleo en un crecimiento seguro y en un periodo muy largo", ha señalado.

En este plan, Estados Unidos se perfila como un mercado donde Deoleo va a seguir creciendo en el futuro, sobre todo en zonas geográficas donde aún no tienen un alto nivel de penetración ni una presencia significativa como el Northeast, en ciudades como Nueva York o Boston, o el Southeast.

Mientras que India es otro de los mercados donde la multinacional focalizará su crecimiento, tanto con el aceite de oliva para consumo de cocina como con el uso cosméticos de los aceites, donde cuenta con la marca Figaro, "una joya local", según Valdés, que espera que esta categoría siga creciendo, ya que representa el 55% del volumen y ofrece una rentabilidad tres veces mayor que el de alimentación.

De esta forma, el consejero delegado de la aceitera ha subrayado que cuentan con las tres marcas de aceite de oliva "más relevantes" del mundo como son Bertolli, Carapelli y Carbonell.

"Somos capaces de llegar a más de 70 países del mundo y posición de liderazgo varios países como España, Italia o Estados Unidos. Tenemos marcas relevantes y una distribución única en el mundo, lo que nos posiciona de una forma única en el mercado", ha reiterado.

La compañía ha presentado esta 'hoja de ruta' respaldada por un "sólido" desempeño a cierre de septiembre de 2025, con un crecimiento del Ebitda del 41%, hasta 35,4 millones de euros, un aumento del 15% en el volumen de ventas y una reducción de la deuda neta del 24%, hasta 87,4 millones de euros.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))