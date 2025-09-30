Estados Unidos deportará a cientos de iraníes en medio de crecientes tensiones

TEHERÁN, Irán (AP) — Irán dijo el martes que 120 iraníes detenidos en Estados Unidos por entrar ilegalmente al país serán devueltos a Irán en los próximos días.

La televisión estatal iraní informó, citando a Hossein Noushabadi, director general de asuntos parlamentarios del Ministerio iraní de Exteriores, que hasta 400 iraníes regresarían a Irán como parte del acuerdo con Estados Unidos. Dijo que la mayoría de esas personas habían cruzado ilegalmente a Estados Unidos desde México, mientras que algunas enfrentaban otros problemas migratorios.

Estados Unidos no ha reconocido haber alcanzado un acuerdo de deportación con Irán.

The New York Times fue el primero en informar sobre las deportaciones.

Noushabadi dijo que el primer avión con iraníes llegaría en uno o dos días después de hacer una escala en Qatar en el camino. Las autoridades en Qatar no han hecho comentarios al respecto.

En el período previo y posterior a la Revolución Islámica de Irán de 1979, un gran número de iraníes huyó a Estados Unidos. En las décadas siguientes, Estados Unidos ha sido sensible a permitir que aquellos que huyen de Irán por persecución religiosa, sexual o política busquen residencia. Irán ha criticado a Washington por albergar disidentes y otros en el pasado.

No está claro exactamente qué ha cambiado ahora en la política estadounidense. Sin embargo, desde que regresó a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado medidas enérgicas contra aquellos que viven ilegalmente en Estados Unidos.

Noushabadi dijo que las autoridades estadounidenses tomaron la decisión unilateralmente sin consultas con Irán.

