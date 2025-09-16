Estados Unidos descertifica lucha antidrogas de Colombia y otros países

WASHINGTON/Bogotá, 15 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descertificó el lunes la lucha contra el narcotráfico de Colombia al considerar que incumplió con sus obligaciones durante los últimos 12 meses, una decisión que podría afectar la financiación destinada al país sudamericano, pero que Washington podría reconsiderar.

Trump también designó a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela como países que "han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico".

"En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo el mandato del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis", dijo una declaración de Trump, en la que agradeció a las Fuerzas de Seguridad colombianas por su "valentía y habilidad".

"El incumplimiento de Colombia en sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno colombiano toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína", aseguró la declaración.

Trump amenazó previamente con "descertificar" los esfuerzos de Petro para contener el narcotráfico por considerarlos ineficaces, y legisladores republicanos expresaron su apoyo a recortes drásticos en la ayuda no militar al país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lamentó la decisión en un mensaje en video, en el que dijo que esta decisión se produjo después de decenas de muertes de policías, soldados y civiles que luchan contra el narcotráfico.

"Lo que estamos haciendo realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano de una u otra manera", afirmó.

"Es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar porque esa droga es un estimulante y les impide el descanso", agregó.

El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, dijo a periodistas la semana pasada que la financiación de Estados Unidos ya se afectó por el desmantelamiento de USAID y que Trump podría optar por recortar alrededor de US$100 millones en programas no enfocados en el narcotráfico con la descertificación. (Reporte de Luis Jaime Acosta)