Estados Unidos: Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha sido detenido por presuntamente haber vertido amenazas "de violencia" a la Universidad de Utah, donde la semana pasada fue asesinado el activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, han informado este miércoles las autoridades locales.

El portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, en el noroeste de Utah, Skyler Talbot, ha confirmado en declaraciones a la CBS que un varón fue arrestado este martes, tras aparecer en un vídeo de 70 segundos en el que se identificaba como Blake Francis Rogers y en el que "hubo amenazas claras y específicas de violencia, y se mencionó específicamente a la Universidad del Valle de Utah".

El detenido, de 20 años y que carece de antecedentes por delitos violentos, ha admitido a los investigadores la autoría del vídeo --detectado por la Policía Federal (FBI)-- y ha asegurado que se trataba de una "broma", según ha indicado la cadena.

Talbot ha descartado que el joven, que aún no enfrenta cargos formales, "haya tomado ninguna medida significativa para llevar a cabo las amenazas" y ha señalado que "en este momento creemos que se trató de un incidente aislado".

"No hay indicios de que hubiera otras personas involucradas", ha agregado.

En el vídeo, difundido en Internet en la noche del lunes, el arrestado afirmó: "Comienzo mi odisea hacia la Universidad del Valle de Utah, para cumplir con mi deber de toda la vida: acabar finalmente con la mentalidad progresista.

Si está viendo este vídeo, significa que no regresé a este viaje y que fui derrotado por mi enemigo mortal, el virus de la mentalidad progresista, en la Universidad del Valle de Utah, donde asesinaron a Charlie Kirk.

Espero que al ver este video, todos puedan comprender qué me impulsó a realizar tales acciones y me consideren el héroe que soy".