Estados Unidos dice que hundió un buque de guerra iraní

WASHINGTON, 1 mar (Reuters) -

El ejército estadounidense dijo el domingo que había hundido un buque de guerra iraní y pidió a las fuerzas de Teherán que depongan las armas y abandonen sus puestos.

El Mando Central de Estados Unidos, que supervisa los ataques estadounidenses en curso contra Irán, dijo que hundió una corbeta iraní de la clase Jamaran en el golfo de Omán, en el muelle de Chah Bahar.

"Como dijo el presidente, los miembros de las fuerzas armadas iraníes, el IRGC y la policía deben deponer las armas. Abandonen el barco", dijo el Mando Central en una publicación en X, refiriéndose a las declaraciones del sábado del presidente Donald Trump.

(Reporte de Phil Stewart e Idrees Ali; edición en español de Javier López de Lérida)