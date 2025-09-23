Estados Unidos: Disney anuncia que recupera el programa de Jimmy Kimmel

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La compañía de entretenimiento estadounidense Disney ha anunciado este lunes que recuperará el programa del cómico Jimmy Kimmel una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que debía ser despedido y de que la empresa hiciera efectiva la cancelación del show. El programa será emitido el martes en la cadena ABC, propiedad de Disney.

"El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar empeorar una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país", ha apuntado Disney en referencia al asesinato el pasado 10 de septiembre en Utah. Los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk fueron los que provocaron la petición de cancelación de Trump.

"Tomamos esta decisión porque sentíamos que los comentarios no eran oportunos y, por tanto, desconsiderados. Durante los últimos días hemos mantenido conversaciones meditadas con Jimmy y después de esas conversaciones hemos tomado la decisión de recuperar el show para el martes", ha explicado la organización en un comunicado.

ABC anunció la retirada del programa "indefinidamente" el pasado miércoles después de que el presidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, Brendan Carr, amenazara con revocar la licencia de las filiales de la ABC en represalia por las palabras de Kimmel.

Kimmel expresó sus condolencias a la familia de Kirk en un monólogo, pero criticó a los políticos republicanos por su respuesta a esta muerte. "Hemos llegado a nuevos mínimos de la banda MAGA este fin de semana. Intentan caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos para poder sacar rédito político de esto", dijo.

Poco después las autoridades de Utah informaron de que el sospechoso había "empezado a escorarse a la izquierda" en los últimos meses y que atacó a Kirk por su "postura política".

La organización que dirigía Kirk, Turning Point, ha criticado ya la decisión. "Que Disney y ABC cedan y permitan que vuelva a emitirse no es una sorpresa, pero son ellos los que se equivocan. Nextstar y Sinclair no tienen por qué tomar la misma decisión", ha afirmado un portavoz de Turning Point, Andrew Kolvet, en una publicación en la red social X.