Estados Unidos: DOCa Rioja anima a negociar y acercar posturas para lograr "un desarme arancelario" para el vino en EEUU

LOGROÑO, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El director general de la DOCa Rioja, José Luis Lapuente, ha afirmado que seguirán colaborando para que, en la medida de lo posible, se pueda negociar "un cero por cero", es decir, "un desarme arancelario" en el sector del vino tras conocer el preacuerdo de aranceles para los productos de la UE. Aunque como ha asegurado, la DOCa Rioja tiene "fortaleza para afrontar cualquier escenario", el director general considera que "ciertamente sería un acto negligente o de falta de responsabilidad no intentar todas las aproximaciones posibles dada la trascendencia que tiene el vino en ese mercado. Estamos hablando del principal consumidor de vino en el mundo, Estados Unidos". "Seguiremos coadyudando a iniciativas dirigidas a los dos comisarios involucrados en la negociación, Maros Sefcovic y Christophe Hansen, para que, si queda un hueco, se tenga una sensibilidad especial hacia los productos agroalimentarios que mencionaba la presidenta de la Comisión. Es decir un desarme arancelario tanto para los productos o vinos y bebidas espirituosas americanas como para los vinos europeos que se exporten a Estados Unidos", ha insistido. "UN ACUERDO CON MUCHOS FLECOS" En una entrevista con Europa Press, Lapuente ha explicado que el preacuerdo de aranceles al 15% para los productos de la Unión Europea, "nos deja un sabor agridulce y, desde luego, un tono de preocupación importante porque es un acuerdo que todavía queda en el aire como un gran marco, pero con muchos flecos". Aún así ha considerado que "la única parte positiva es que nos encaminamos a una certidumbre en cuanto a cuáles serán las reglas de juego". De esta manera, explica, "si realmente se materializa ese recargo arancelario del 15%, esto nos colocaría en una situación de poder afrontar con nuestras fortalezas, y evidentemente aprovechando la fidelidad que tienen los vinos de Rioja en el mercado estadounidense, la presencia en ese mercado". Un mercado que -como ha indicado- "es clave para nosotros" ya que supone el segundo "en volumen y valor". "No obstante -reflexiona- dentro de esa nebulosa que se ha generado en cuanto a diferentes interpretaciones de las dos partes y en lo que respecta a Rioja -precisamente por la importancia que tiene el mercado- nosotros seguimos coadyuvando a que se pueda negociar lo que se ha llamado un cero por cero". Esto es -ha dicho- "en lo que estamos concentrando el esfuerzo" aunque como reconoce "ciertamente la rendija es pequeña". "UNA VENTANA DE NEGOCIACIÓN" José Luis Lapuente ha explicado que en la iniciativa "se buscaría que se abriese al menos una ventana de negociación para seguir insistiendo en buscar una salida para un producto que, al final, si fuera agravado se encarecería artificialmente perjudicando a toda la cadena de valor". Siempre pensamos en un sacrificio de márgenes, en lo que puede representar para el exportador que obviamente es dañino pero también es dañino para el mercado estadounidense, para los importadores, para la hostelería... porque, al final, supone un incremento artificial en el precio del producto simplemente por un recargo arancelario que todo dicho ya de paso, como dice el Fondo Monetario Internacional, demuestra que tampoco sirve para enjugar el déficit en las balanzas comerciales, que sería lo que al final estaría detrás de la iniciativa americana. Es decir no funciona para tapar esos agujeros ese incremento porque al final lo que puede llegar a producir es la retracción del consumo. Y si hablamos de retracción del consumo lo hacemos también de puestos de trabajo americanos y, en definitiva, de todo lo que involucra para el consumidor que pide el producto por su nombre y apellidos, ha reflexionado el director general de la DOCa Rioja. Todo porque el vino es un producto que no se sustituye por un genérico, sino que realmente esa fidelidad se traduce en que el consumidor busca este producto y lo va a ver encarecido artificialmente. Además en un mercado como Estados Unidos que ni tan siquiera genera producción suficiente, es un importador nato de vino, con lo cual ni Rioja, ni España, ni Europa pueden dar la espalda a ese mercado. Hay que pelear para que las condiciones sean lo más favorables posibles y que, en definitiva, luego la libre competencia sea la que coloque a cada uno en el mercado. Lapuente ha finalizado recordando que para la DOCa Rioja, en volumen, EEUU representa aproximadamente algo más del 10% de nuestras exportaciones y en valor, precisamente por el atractivo del mercado todavía más, se acerca a un 15%, con lo cual es un mercado, después de Reino Unido, muy importante.