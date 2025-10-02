Estados Unidos.- Ecologistas españoles despiden a la etóloga Jane Goodall, “defensora incansable de la naturaleza”

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Greenpeace, WWF y Amigas de la Tierra han transmitido por redes sociales su pésame por el fallecimiento de Jane Goodall, que murió este miércoles a los 91 años en California (EEUU) por causas naturales, según informó a través de un comunicado la organización de conservación de medio ambiente que lleva su nombre.

“¡Una noticia muy triste! Nos ha dejado Jane Goodall, una personalidad imprescindible y excepcional y una defensora incansable de la naturaleza y de los derechos de los animales”, ha escrito en 'X' el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Desde su perfil en la misma red social, la ONG que lidera ha recordado “su legado inspirador: ciencia, empatía y compromiso con la vida silvestre”. “Su voz seguirá guiando la conservación”, han dicho.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha descrito a la científica como “un ejemplo de humanidad y esperanza en acción”.

“Hoy todos los primates nos unimos en una despedida única. Se nos ha ido una defensora de la vida en la Tierra. Un ejemplo de humanidad y esperanza en acción. Le debemos tanto, cada gesto, cada palabra, cada acción han sido una inspiración. Gracias por todo y hasta siempre, Jane”, ha señalado desde 'Bluesky'.

Por otro lado, Amigas de la Tierra han incidido en que si bien se ha perdido a “un gran referente”, el trabajo y el ejemplo de Goodall por la conservación de la biodiversidad “permanecen”. “Nuestro más sincero pésame para su familia y equipo”, han transmitido a través de 'Bluesky'.