Estados Unidos.- EEUU aprueba la píldora contra la obesidad de Novo Nordisk, que se dispara más de un 7%

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la píldora 'Wegovy' de Novo Nordisk, la primera terapia oral con GLP-1 autorizada para el control de peso, lo que impulsaba hasta un 7,18% la cotización de las acciones de la danesa en la apertura de la sesión del martes en la Bolsa de Copenhague. De este modo, Novo Nordisk espera lanzar la píldora 'Wegovy' (semaglutida oral de 25 mg administrada una vez al día) en Estados Unidos a principios de enero de 2026. La compañía danesa presentó en la segunda mitad de 2025 su tratamiento oral para la obesidad a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y otras autoridades reguladoras. Según ha informado Novo Nordisk, en los ensayos clínicos realizados, su píldora contra la obesidad demostró una pérdida de peso media del 16,6%, mientras que una de cada tres personas experimentó una bajada de peso del 20%, destacando que la pérdida de peso lograda con la píldora 'Wegovy' es similar a la de 'Wegovy' inyectable de 2,4 mg. "La píldora ya está aquí. Con la aprobación de la píldora 'Wegovy' hoy, los pacientes dispondrán de una práctica píldora de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", afirmó Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo Nordisk. "Como el primer tratamiento oral con GLP-1 para personas con sobrepeso u obesidad, la píldora 'Wegovy' ofrece a los pacientes una nueva y práctica opción de tratamiento que puede ayudarles a iniciar o continuar su proceso de pérdida de peso", añadió el ejecutivo, subrayando que ningún otro tratamiento oral actual con GLP-1 puede igualar la pérdida de peso que ofrece la píldora 'Wegovy'. Las acciones de Novo Nordisk llegaban a subir hasta un 7,18% en la apertura de la Bolsa de Copenhague tras conocerse la aprobación de la FDA, aunque transcurridos los primeros minutos de negociación la cotización moderaba su escalada al 5,80%. En lo que va de año, sin embargo, las acciones de la farmacéutica danesa acumulan una caída de alrededor del 50%.