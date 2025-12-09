Estados Unidos.- EE.UU. exige inspecciones adicionales en las piezas de las puertas de casi 2.000 aviones Airbus A320

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Administración Federal de Estados Unidos (FAA), a través de una actualización de una directiva de aeronavegabilidad, ha exigido a las aerolíneas y operadores realizar inspecciones adicionales en las piezas de las puertas de 1.924 aviones Airbus A320 para comprobar si hay posibles grietas.

Estas comprobaciones, que son obligatorias en toda la familia A320 a partir del 13 de enero, se han impuesto para "solucionar la condición insegura de estos productos", según la mencionada orden, recogida por 'Bloomberg'.

En la última semana, Airbus ha tenido que lidiar con problemas de software y de posibles defectos de calidad en el fuselaje. El pasado 28 de noviembre, la compañía europea alertó de un fallo en el software de ciertos modelos de la familia A320, unos 6.000 aviones, que necesitaron una actualización urgente, lo que provocó cancelaciones y suspensión de vuelos.

A ello se unió que, un par de días más tarde, el fabricante anunció que tenía que inspeccionar cientos de A320 en busca de posibles paneles defectuosos, que terminó desembocando en una rebaja del objetivo anual de entregas para 2025, hasta alrededor de 790 aviones comerciales, 30 envíos menos que la previsión anterior.

Pese al recorte de envíos, Airbus mantiene sus previsiones financieras, por lo que sigue teniendo como objetivo un resultado neto de explotación (Ebit) ajustado de alrededor de 7.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de la financiación de clientes de alrededor de 4.500 millones de euros.