Estados Unidos.- EE.UU. paraliza la expedición de permisos de trabajo para camioneros extranjeros

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha paralizado este jueves la expedición de permisos de trabajo para camioneros comerciales extranjeros, alegando que suponen un "peligro" para la vida de los estadounidenses.

"Con efecto inmediato, suspendemos la expedición de visados de trabajo para conductores de camiones comerciales", ha anunciado en su cuenta de la red social X.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha justificado esta decisión advirtiendo de que "el creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses".

La Casa Blanca emitió a finales de abril una orden ejecutiva estipulando el dominio del inglés como "requisito de seguridad innegociable" para los conductores profesionales, aduciendo que "es de sentido común" y lamentando que "este requisito no se ha aplicado en años, y las carreteras estadounidenses se han vuelto menos seguras".