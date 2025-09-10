Estados Unidos: EE.UU. suministró más del 38% del gas natural llegado a España en agosto, por delante de Argelia y Rusia

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Estados Unidos ha suministrado más del 38% del gas natural llegado a España el pasado mes de agosto, por delante de Argelia (36,4%) y Rusia (7,8%), según datos del Boletín Estadístico de Enagás. No obstante, en el acumulado del año hasta el 31 de agosto, Argelia se posiciona como primer suministrador con el 33%, seguido de Estados Unidos, con el 30,7% y Rusia, con el 12,3%. De esta manera, el país africano consolida su papel como principal surtidor de gas natural a España en lo que va de año.

GAS NATURAL, FUERA DE LOS VETOS DE LA UE A RUSIA

En el caso de Rusia, el gas natural llegado a España procedente de este país ascendió en agosto a los 2152 GWh, para elevarse en lo que va de año a los 30.509 GWh. El gas natural no ha estado incluido dentro de los vetos adoptados por la UE contra Rusia. La mayoría del gas natural ruso que llega a España procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

No obstante, Bruselas presentó en mayo su estrategia para desvincularse totalmente de las importaciones de gas ruso en 2027, que arrancará ya a finales de 2025 con la prohibición de todos los contratos de venta al contado existentes, tanto por gasoducto como de GNL.

Por otra parte, en lo que respecta a los almacenamientos subterráneos en España, se sitúan, a 10 de septiembre, por encima del 85% de llenado, mientras que las plantas de regasificación están en más del 65% de llenado en tanques. Mientras, la demanda del mercado nacional de gas natural creció un 1,4% en agosto con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 22.982 GWh.

En el acumulado anual, el incremento es de un 5,3% con respecto a los ocho primeros meses de 2024. La demanda convencional, que incluye la industrial, disminuyó en agosto un 8,7% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la del sector eléctrico creció un 21,7%.