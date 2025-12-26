Estados Unidos.- EEUU vuelve a convertirse en noviembre en el segundo mercado internacional en la ciudad de Málaga

MÁLAGA, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Estados Unidos, al igual que sucediera en el mes de junio, se ha convertido en noviembre en el segundo mercado internacional tanto en viajeros como pernoctaciones de la ciudad de Málaga, con 7.718 viajeros y 14.345 pernoctaciones, solo superado por las 32.808 pernoctaciones efectuadas por los 13.554 británicos alojados en hoteles de Málaga capital. El mercado estadounidense desde enero acumula 83.752 viajeros hoteleros y 173.451 noches de hotel, lo que ha supuesto un incremento del 10,82% en viajeros y un 4,31% en pernoctaciones respecto al mismo periodo de 2024, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. En total, los datos del INE reflejan que Málaga ha recibido en el mes de noviembre 147.226 viajeros hoteleros, un 13,38% más que en el mismo mes del año pasado, y ha contabilizado 284.531 pernoctaciones, un aumento del 10,16% respecto al undécimo mes de 2024. En cuanto al mercado internacional, la ciudad de Málaga acogió en noviembre a 87.045 viajeros, que han efectuado 185.803 pernoctaciones. Se trata de un aumento del 11,24% en viajeros y del 10,37% en noches de hotel respecto a noviembre del pasado año. Dentro de estos mercados internacionales, sobresalen las estancias medias de Alemania (2,27 días), Reino Unido (2,42 días) y Países Bajos (2,46 días). También destaca la estancia media del mercado noruego, que se ha situado en 3,14 días, la mayor referencia de todos los mercados internacionales. SEGUNDO MEJOR MES PARA EL MERCADO NACIONAL Por su parte, en cuanto al mercado nacional, el mes de noviembre ha sido el segundo mejor mes. Así, un total de 60.181 viajeros hoteleros residentes en España se alojaron en la ciudad, una cifra solo superada en el mes de julio cuando la capital recibió 64.036 viajeros hoteleros españoles. Además, supone un 8,22% más de viajeros hoteleros nacionales que en noviembre de 2024, y representa el 40,87% del total de los viajeros recibidos en noviembre. En términos globales en los once primeros meses de 2025, la ciudad ha alcanzado las 3.456.354 de noches de hotel por parte de 1,69 millones de viajeros con una estancia media de 2 días. Así, han precisado que el grado de ocupación en noviembre ha sido del 77,78%, mientras que, de enero a noviembre del presente año, este grado de ocupación es del 82,59%. Los datos de esta Encuesta de Ocupación Hotelera también indican que en noviembre se han rebasado los 600.000 viajeros y el 1.000.000 de pernoctaciones nacionales. En concreto, de enero a noviembre, han llegado a la capital un total de 604.530 viajeros hoteleros españoles, que han efectuado 1.062.935 noches de hotel. Unos números que dejan un incremento del 6,77% en viajeros y del 7,31% en pernoctaciones respecto al pasado curso dentro del mercado nacional. Como es habitual, en noviembre lideraron los viajeros hoteleros procedentes de Andalucía, un total de 27.895, el 46,35% del total nacional. Le siguen los procedentes de la Comunidad de Madrid, contabilizando 9.886 viajeros. Por último, Cataluña ocupa el tercer lugar entre los mercados nacionales, aportando 5.191 viajeros hoteleros a la capital malagueña. SEGUNDO MEJOR MES PARA EL MERCADO NACIONAL Por su parte, en cuanto al mercado nacional, el mes de noviembre ha sido el segundo mejor mes. Así, un total de 60.181 viajeros hoteleros residentes en España se alojaron en la ciudad, una cifra solo superada en el mes de julio cuando la capital recibió 64.036 viajeros hoteleros españoles. Además, supone un 8,22% más de viajeros hoteleros nacionales que en noviembre de 2024, y representa el 40,87% del total de los viajeros recibidos en noviembre. En términos globales en los once primeros meses de 2025, la ciudad ha alcanzado las 3.456.354 de noches de hotel por parte de 1,69 millones de viajeros con una estancia media de dos días. Así, el grado de ocupación en noviembre ha sido del 77,78%, mientras que, de enero a noviembre del presente año, este grado de ocupación es del 82,59%. Los datos de esta Encuesta de Ocupación Hotelera también indican que en noviembre se han rebasado los 600.000 viajeros y el 1.000.000 de pernoctaciones nacionales. En concreto, de enero a noviembre, han llegado a la capital un total de 604.530 viajeros hoteleros españoles, que han efectuado 1.062.935 noches de hotel. Unos números que dejan un incremento del 6,77% en viajeros y del 7,31% en pernoctaciones respecto al pasado curso dentro del mercado nacional. Como es habitual, en noviembre lideraron los viajeros hoteleros procedentes de Andalucía, un total de 27.895, el 46,35% del total nacional. Le siguen los procedentes de la Comunidad de Madrid, contabilizando 9.886 viajeros. Por último, Cataluña ocupa el tercer lugar entre los mercados nacionales, aportando 5.191 viajeros hoteleros a la capital malagueña.