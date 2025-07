Estados Unidos: El 55% de los españoles avala que Sánchez limite la subida del gasto militar al 2,1% en la cumbre de la OTAN

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El 54,9% de los españoles está de acuerdo con la postura del presidente, Pedro Sánchez, de no incrementar el gasto en defensa hasta el 5% del PBI, como exigía Estados Unidos en la cumbre de la OTAN de finales de junio, y limitar esa subida al 2,1%, según el Barómetro de Opinión de julio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según el estudio, el 29,5% de los encuestados respaldan la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, de destinar el 5% del PBI, que en España implicaría una inversión de 300.000 millones de euros, mientras que un 10,7% no está de acuerdo con ninguno de los dos planteamientos. Además, el CIS ha preguntado por si el Gobierno debería acatar la exigencia de Trump y un 57,5% afirma que no, mientras que un 34,7 dice que sí. El sondeo también se ha interesado por si todos los partidos políticos deberían respaldar la decisión de Sánchez o cada partido debe defender lo que considere oportuno, en el marco de la situación geopolítica actual. Un 58,4% de los encuestados apuesta por que cada partido defienda lo que considere oportuno, mientras que un 34,6% asegura que todos los partidos deberían alinearse con Sánchez. Asimismo, un 72,8% de los encuestados aseguran saber que destinar el 5% del PBI a defensa implicaría un fuerte aumento de impuestos y/o una importante reducción de los salarios y del gasto social. Dicen no saberlo el 18,9%. Los españoles que conceden mucha o bastante importancia a que se decida o no destinar el porcentaje exigido por Trump a defensa suman el 77,1% y el 18,1% le dan poca o ninguna. PARTIDOS Por partidos, el 22,4% de los votantes del PP y el 11,4% de los votantes de Vox están de acuerdo con la postura exhibida por Sánchez en La Haya, mientras que el 8% de los votantes del PSOE y el 2,2% de los de Sumar están de acuerdo con la exigencia de Trump de incrementar el gasto en defensa hasta el 5%. Los porcentajes son similares al preguntar si España debería acatar el 5% acordado en la cumbre de la OTAN, según los datos por recuerdo de voto de las elecciones del 23J, en las que Podemos se presentó en la coalición de Sumar. El 68,1% de los votantes 'populares', el 11,7% de los socialistas, el 74,9% de los de Vox y el 3,2 de los de Sumar opinan que sí, mientras que el 22,3% de los del PP, el 85% de los del PSOE, el 15,5% de los de Vox y el 95,2 de los de Sumar creen que no. Los votantes más concernidos con el incremento del gasto militar son los de Sumar, porque el 93,2% le conceden entre mucha y bastante importancia. La otra cara de la moneda la representan los de Vox: el 14,4% da al asunto entre poca y ninguna importancia. SITUACIÓN EN ORIENTE PRÓXIMO El CIS también ha querido conocer la valoración de los españoles respecto al deterioro de la situación en Oriente Próximo, tras los ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán. El 42% de los encuestados se declara muy preocupado y un 35,1%, bastante, mientras que el 7,3% y el 5,5% lo están poco o nada, respectivamente. Sobre la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, el 30,9% y el 39,2% están muy preocupados y bastante, respectivamente. La guerra preocupa poco al 7,2% de los encuestados y nada al 5,5%.