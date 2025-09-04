Estados Unidos.- El candidato de Trump para la Fed promete ser independiente, pero cree que este puede opinar sobre los tipos

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El nominado por Donald Trump para ser nuevo gobernador en la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Stephen Miran, se ha comprometido este jueves a proteger la independencia del instituto emisor, aunque ha asegurado que el presidente "tiene derecho" a pronunciarse en materia de tipos de interés.

"[El Comité Federal de Mercado Abierto] es un grupo independiente con una tarea monumental, y mi intención es preservar esa independencia y servir al pueblo estadounidense lo mejor que pueda", ha afirmado ante la Comisión Bancaria del Senado, antes de añadir que Trump "tiene derecho a opinar sobre la política monetaria más adecuada".

Miran, hasta ahora presidente del Consejo de Asesores Económicos, fue escogido por Trump para sustituir a la demócrata Adriana Kugler tras revelarse como un aliado clave en los últimos meses durante la guerra arancelaria lanzada desde la Casa Blanca.

Si el Senado de mayoría republicana acaba confirmando a Miran por la vía de urgencia, este podría incorporarse a tiempo para la reunión de la Fed del 17 de septiembre, donde haría presión para bajar los tipos de interés junto a la vicepresidenta del área de supervisión, Michelle Bowman, y Christopher Waller.

Ambos ya defendieron en la cita de julio bajar el precio del dinero en un cuarto de punto, en disonancia con el resto del órgano rector de la Fed, que optó por mantenerlos. Dichas discrepancias se enmarcan en la guerra abierta entre Jerome Powell y Trump, que insiste en bajar los tipos a toda costa.

Cabe recordar que Bowman fue nombrada para su cargo actual por el mandatario, mientras que Waller figura en las quinielas para liderar la Fed cuando expire el mandato de Powell en mayo de 2026.