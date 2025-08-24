Estados Unidos.- El danés Rasmus Hojgaard se queda con el último billete automático para el equipo europeo de la Ryder Cup

MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

El danés Rasmus Hojgaard se ha clasificado automáticamente para el equipo europeo de la Ryder Cup 2025, que se disputará en Bethpage Black (Estados Unidos) del 26 al 28 de septiembre, y se une al escocés Robert MacIntyre, al norirlandés Rory McIlroy y a los ingleses Tyrrell Hatton, Justin Rose y Tommy Fleetwood en el combinado dirigido por Luke Donald.

Hojgaard, actual número 68 del ranking mundial de golf, aseguró su puesto para la 45ª edición de esta competición bienal entre Europa y Estados Unidos al acabar decimotercero este domingo en el Betfred British Masters, con -8 en su tarjeta de golpes tras los cuatro días de un torneo ganado por el sueco Alex Noren con -16.

Luke Donald, capitán del 'Viejo Continente', felicitó por teléfono a Rasmus Hojgaard tras ser el último de los seis jugadores con billete automático para el equipo de Europa. El plazo de clasificación directa expiraba este mismo domingo, obteniendo tal premio los seis mejores jugadores del ranking europeo al finalizar el Betfred British Masters.

El próximo 1 de septiembre, Luke Donald anunciará a los otros seis elegidos para su equipo. El pasado 17 de agosto, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau lograron sus puestos en el equipo rival, sumándose a Scottie Scheffler, J.J. Spaun y Xander Schauffele como los seis clasificados automáticos con el sistema de puntos estadounidense.