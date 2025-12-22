Estados Unidos.- El déficit comercial de España con EE. UU. se dispara un 45,4% hasta octubre tras los aranceles

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los diez primeros meses del año en 12.018,2 millones de euros, cifra un 45,4% superior al saldo negativo de 8.664,6 millones de euros del mismo periodo de 2024, según datos recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Entre enero y octubre, España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 13.967 millones de euros, un 7,9% menos que en los diez primeros meses de 2024.

Estos 13.967 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 4,3% del importe total de ventas al exterior realizadas por España entre enero y octubre, que fue de 344.772 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 25.985 millones de euros en los diez primeros meses del ejercicio, cifra que es un 9,9% superior a la del mismo periodo de 2024 y que representa el 7% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 370.572 millones de euros hasta octubre.

EL DÉFICIT DE ESPAÑA CON EEUU SE DISPARA UN 72,2% EN OCTUBRE

Atendiendo únicamente al mes de octubre, con los aranceles de Estados Unidos a la UE en vigor desde el pasado 7 de agosto, el déficit comercial de España con Estados Unidos se disparó un 72,2% en tasa interanual, hasta situarse en 1.232,6 millones de euros, frente a los casi 716 millones de euros de octubre de 2024.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos ascendieron en octubre a 1.362,7 millones de euros, el 3,7% del importe total de ventas al exterior y un 12,1% por debajo de la cifra de octubre del año pasado.

Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 2.595,3 millones de euros, el equivalente al 6,3% del valor total de las compras españolas al exterior y un 14,5% más que en octubre de 2024.

Los aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos impuso a las importaciones globales entraron en vigor el pasado 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano.

Antes de la llegada de estos nuevos aranceles, ya estaban en vigor los impuestos a otros productos, como al acero.

EL DÉFICIT COMERCIAL CON CHINA SUBE UN 13,9% HASTA OCTUBRE

De acuerdo con el informe, China, con quien España se ha propuesto reforzar sus relaciones comerciales tras la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump, fue el país que más contribuyó, en positivo, a la tasa de variación interanual de las importaciones españolas en los diez primeros meses del año, con aparatos eléctricos, juguetes y confección.

Estados Unidos, por su parte, fue el segundo país que más aportó al incremento de las importaciones españolas en los diez primeros meses del año, sobre todo, con medicamentos y gas, entre otras mercancías.

Destacan también las contribuciones de Italia, al que España compró medicamentos, metales no ferrosos y aparatos eléctricos, y de Alemania (automóvil, aeronaves y aparatos eléctricos).

Por su parte, Países Bajos, Reino Unido, Portugal y Argelia se encuentran entre los países que más contribuyeron a la variación interanual de las exportaciones españolas hasta octubre.

España presentaba hasta octubre un déficit comercial con China de 35.032,9 millones de euros, cifra un 13,9% superior a la del mismo periodo de 2024. Las exportaciones españolas al gigante asiático aumentaron un 7,7% entre enero y octubre, hasta los 6.706 millones de euros, en tanto que las importaciones avanzaron un 12,9%, hasta los 41.759 millones de euros.

Las exportaciones españolas a China representaron en los diez primeros meses del año el 2,1% del total de ventas al exterior, mientras que las importaciones supusieron el 11,3% del conjunto de compras al exterior realizadas por España, una décima más que hasta septiembre.

Pese al crecimiento de las exportaciones españolas a China en un 7,7% entre enero y octubre, las ventas españolas a otros países extracomunitarios experimentaron alzas superiores a este porcentaje, llegando a los dos dígitos en los casos de Argelia (+197%), Indonesia (+48%), Emiratos Árabes Unidos (+28,4%), Hong-Kong (+22,3%), Egipto (+19,7%), Vietnam (+15,8%), Chile (+14,6%), Nigeria (+13,6%) y Argentina (+11,8%).

Atendiendo sólo a los datos del mes de octubre y no al acumulado del año, las exportaciones españolas a China bajaron un 5,3% interanual, situándose en 645 millones de euros, en tanto que las importaciones se dispararon un 10,1%, hasta los 4.542,6 millones de euros.

ESPAÑA ELEVA SU DÉFICIT COMERCIAL UN 47,6% HASTA OCTUBRE

El déficit comercial de España alcanzó los 45.799,5 millones de euros entre enero y octubre de este año, lo que supone un repunte del 47,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,6% hasta octubre, lo que supone 3,6 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

En el acumulado hasta octubre, las exportaciones de bienes alcanzaron 324.772 millones de euros la mayor cifra para este periodo de los diez primeros meses, tras elevarse un 0,8%. Por su parte, las importaciones registraron 370.572 millones de euros, también la mayor cifra para el periodo, con un crecimiento del 4,9%.

Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit hasta octubre fueron Francia (15.434,8 millones de euros), Portugal (14.637,8 millones de euros) y Reino Unido (12.100,6 millones de euros).