Estados Unidos: El déficit comercial de España con EEUU se dispara un 37,7% hasta agosto, tras entrar en vigor los aranceles

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los ocho primeros meses del año en 9504 millones de euros, cifra un 37,7% superior al saldo negativo de 6902 millones de euros del mismo periodo de 2024, según datos recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior que elabora el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Entre enero y agosto, España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 11.280 millones de euros, un 8,7% menos que en los ocho primeros meses de 2024. Estos 11.280 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 4,4% del importe total de ventas al exterior realizadas por España entre enero y agosto, que fue de 255.920,8 millones de euros. En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 20.775,4 millones de euros en los ocho primeros meses del ejercicio, cifra que es un 8% superior a la del mismo periodo de 2024 y que representa el 7,1% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 291.026,4 millones de euros hasta agosto.

LAS EXPORTACIONES A EEUU SE DESPLOMAN UN 30% EN AGOSTO

Atendiendo únicamente al mes de agosto, en el que entraron en vigor nuevos aranceles de Estados Unidos a la UE, el déficit comercial de España con Estados Unidos subió un 1,9% en tasa interanual, hasta situarse en 1269,3 millones de euros, frente a los 1245 millones de euros de agosto de 2024. Las exportaciones españolas a Estados Unidos ascendieron en agosto a 969,7 millones de euros, el 4% del importe total de ventas al exterior y un 30,5% por debajo de la cifra de agosto del año pasado. Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 2239 millones de euros, el equivalente al 7,4% del valor total de las compras españolas al exterior y un 15,2% menos que en agosto de 2024.

Los aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales entraron en vigor el pasado 7 de agosto, según la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump. El mandatario anunció el pasado 1 de agosto la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales, que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano. Antes de la llegada de estos nuevos aranceles, ya estaban en vigor los impuestos a otros productos, como al acero.

EL DÉFICIT COMERCIAL CON CHINA SUBE UN 13,7% HASTA AGOSTO

De acuerdo con el informe, China, con quien España se ha propuesto reforzar sus relaciones comerciales tras la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump, fue de los países que más contribuyó, en positivo, a la tasa de variación interanual de las importaciones españolas en los ocho primeros meses del año, con medicamentos y componentes de automóvil. En lo que se refiere a Estados Unidos, España le compró, sobre todo, medicamentos y gas en los ocho primeros meses del año.

Por su parte, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Países Bajos, Grecia y Brasil se encuentran también entre los países que más contribuyeron a la variación interanual de las exportaciones españolas hasta agosto. España presentaba hasta agosto un déficit comercial con China de 26.946,1 millones de euros, cifra un 13,7% superior a la del mismo periodo de 2024. Las exportaciones españolas al gigante asiático aumentaron un 10,3% entre enero y agosto, hasta los 5346,5 millones de euros, en tanto que las importaciones avanzaron un 13,1%, hasta los 32.292,6 millones de euros. Las exportaciones españolas a China representaron en los ocho primeros meses del año el 2,1% del total de ventas al exterior, mientras que las importaciones supusieron el 11,1% del conjunto de compras al exterior realizadas por España, una décima más que hasta julio. Atendiendo sólo a los datos del mes de agosto y no al acumulado del año, las exportaciones españolas a China bajaron un 19,9% interanual, situándose en 481,2 millones de euros, en tanto que las importaciones disminuyeron casi un 4%, hasta los 3725 millones de euros. ELEVA SU DÉFICIT COMERCIAL UN 47,5% HASTA AGOSTO Según los datos del Informe de Comercio Exterior de agosto, el déficit comercial alcanzó los 35.105,6 millones de euros entre enero y agosto, lo que supone un repunte del 47,5% respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de cobertura (cociente entre las exportaciones y las importaciones en porcentaje) se situó en el 87,9% hasta agosto, lo que supone 3,6 puntos menos que en el mismo periodo de 2024. El aumento del déficit se explica por un leve repunte del 0,3% de las exportaciones en el periodo, hasta los 255.921 millones de euros, a pesar de ser la segunda mayor cifra para estos meses; mientras que las importaciones, por su parte, se incrementan un 4,3%, hasta los 291.026,4 millones de euros. Las exportaciones de los productos no energéticos aumentaron un 2% de enero a agosto de 2025, sumando 240.448 millones de euros, mientras que la venta de productos energéticos registró un descenso del 20%. Los sectores con mayores superávit fueron alimentación, bebidas y tabaco (12.545,6 millones de euros), semimanufacturas no químicas (4424 millones de euros) y otras mercancías (3967,9 millones de euros). El superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 16.318,4 millones de euros en este periodo. Los países respecto a los cuales la economía española registró los mayores superávit fueron Francia (12.187,3 millones de euros), Portugal (11.462,5 millones de euros) y Reino Unido (9876,8 millones de euros).