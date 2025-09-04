Estados Unidos: El déficit comercial de Estados Unidos baja en julio un 0,4%, hasta los 67.240 millones de euros

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos cerró julio en US$78.311 millones (67.240 millones de euros), cifra que representa un avance del 32,54% respecto del mes anterior, según los datos del Departamento de Comercio.

Las exportaciones avanzaron un 0,3% en el mes y fueron un 3,4% superiores a las contabilizadas en julio de 2024. EE.UU. vendió bienes y servicios por US$280.464 millones (240.814 millones de euros).

Las importaciones subieron un 5,9% en julio y un 2,6% interanual hasta arrojar un total de US$358.775 millones (308.054 millones de euros). Así, el déficit comercial norteamericano fue un 0,4% menor que doce meses atrás.

Las exportaciones se vieron condicionadas por el aumento en las ventas de bienes de capital, servicios y vehículos. De su lado, las de suministros industriales y materiales, así como las de otros tipos de bienes retrocedieron.

Por su parte, se produjeron unas mayores compras al exterior de suministros industriales y materiales, servicios y de bienes de capital y de consumo. Después, se adquirieron menos vehículos y piezas del extranjero.

El déficit comercial de bienes con China se amplió en un 80% tras acabar julio en los US$17.113 millones (14.694 millones de euros), por lo que desplazó a Vietnam como país con el que EE.UU. mantiene un mayor déficit. Asimismo, el registrado con la Unión Europea se elevó un 20,1%, hasta los US$11.921 millones (10.236 millones de euros).