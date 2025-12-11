Estados Unidos.- El déficit comercial de Estados Unidos baja en septiembre un 10,9%, hasta los US$44.958 millones.

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) - El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos cerró septiembre en los 52.828 millones de dólares (44.958 millones de euros), cifra que representa un retroceso del 10,9% respecto al mes anterior, según los datos del Departamento de Comercio. Las exportaciones avanzaron un 3% en el mes y fueron un 5,7% superiores a las contabilizadas en septiembre de 2024. En total, Estados Unidos vendió bienes y servicios por 289.305 millones de dólares (246.207 millones de euros). De su lado, las importaciones subieron un 0,6% en septiembre, hasta arrojar un total de 342.133 millones de dólares (291.165 millones de euros), pero fueron un 3,7% inferiores en comparativa interanual. Así, el déficit comercial norteamericano fue un 35,2% menor que doce meses atrás. Las exportaciones se vieron condicionadas por el aumento de las ventas de bienes de consumo, suministros industriales y materiales y de servicios financieros. De su lado, las de bienes de capital, turismo y transporte cayeron. Por su parte, se realizaron unas mayores compras al exterior de bienes de consumo, suministros industriales y materiales, transporte, servicios financieros y otros servicios empresariales. Después, se adquirieron menos bienes de capital y bajó el gasto turístico en el extranjero. El déficit comercial de bienes con China se redujo un 52,8% tras acabar septiembre en los 15.034 millones de dólares (12.794 millones de euros) y quedó por detrás de Irlanda, con 18.225 millones de dólares (15.510 millones de euros), y Vietnam, con 16.512 millones de dólares (14.052 millones de euros). Asimismo, el saldo negativo registrado con la Unión Europea se moderó un 20,5%, hasta los 17.191 millones de dólares (14.630 millones de euros).