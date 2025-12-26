Estados Unidos.- El escolta Xavier Castañeda no pasa el reconocimiento médico con el Hiopos Lleida

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El Hiopos Lleida ha comunicado este viernes al Unicaja de Málaga que no hará efectiva la cesión del escolta bosnio Xavier Castañeda, de 25 años y 1,84 metros de estatura, tras no haber pasado el jugador nacido en Chicago (Illinois, EE.UU.) "las pruebas médicas establecidas" por el club catalán. Así lo indicaron en sendas notas de prensa tanto la entidad ilerdense como la malagueña. "El Força Lleida hace efectiva la no suscripción del jugador cedido por el Unicaja", señaló el texto del Lleida. Por su parte, el club andaluz dio alguna explicación más en su propio texto. "Al no tener el Unicaja conocimiento de ninguna lesión y haber estado el jugador entrenando en todo momento sin referir ninguna dolencia o limitación física, el club queda a la espera de recabar toda la información, antes de adoptar cualquier decisión sobre el siguiente paso a seguir", subrayó el conjunto de Málaga en su nota oficial. "Hasta la recepción y análisis de dicha información, el club mantendrá una postura de prudencia y respeto hacia todas las partes implicadas. De momento, el jugador regresará a Málaga para reincorporarse a la disciplina del Unicaja", zanjó el texto malagueño.